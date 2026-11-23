i Ab 2029 wird im Krankenhaus St. Josef Braunau kräftig gebaut. Architekturwerkstatt Zopf ZT-GmbH Größter Ausbau in OÖ Oberösterreich investiert 82 Millionen in Spital-Ausbau Mega-Investition im Innviertel: Das Krankenhaus St. Josef in Braunau wird mit einer Großinvestition von rund 82,4 Millionen Euro ausgebaut. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst im Juni 2024 wurde ein neuer Gebäudeteil eröffnet, jetzt steht bereits das nächste Großprojekt an: Mit der Bauetappe "Franziskus" startet das Krankenhaus Braunau die größte Investition seiner Geschichte.

Insgesamt sollen 552 neue Räume auf 12.500 Quadratmetern entstehen. Geplant sind unter anderem ein neues Therapiezentrum, zusätzliche Ambulanzräume, eine moderne Betriebsküche und neue Räumlichkeiten für die Pflegeschule FraCampus. Auch die Kinderbetreuung wird erweitert. Für Mitarbeiter entstehen 83 neue Dienstzimmer.

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Barrierefreier Zugang kommt

Eine wichtige Verbesserung für Patienten: Der Haupteingang wird abgesenkt, damit Menschen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Mobilität künftig leichter ins Krankenhaus gelangen. Außerdem werden sämtliche Räume klimatisiert.

Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2029 beginnen und bis 2033 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei 82,39 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land Oberösterreich 90 Prozent, die restlichen zehn Prozent tragen die Franziskanerinnen von Vöcklabruck.

"Eine gute Gesundheitsversorgung muss für die Menschen im ganzen Land erreichbar sein. Mit rund 82,4 Millionen Euro für die Bauetappe 'Franziskus' setzen wir ein klares Bekenntnis zum Krankenhaus Braunau und stärken einen wichtigen Gesundheitsstandort im Innviertel. 90 Prozent dieser Investition trägt das Land Oberösterreich. Zugleich schaffen wir Zukunftschancen: Der moderne FraCampus bietet jungen Menschen attraktive Wege in Pflegeberufe, und die erweiterte Kinderbetreuung erleichtert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.", betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

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Auch Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander spricht von einem klaren Bekenntnis zum Standort: "Meine Überzeugung ist klar: Beste Gesundheitsversorgung braucht Qualität und Erreichbarkeit. Dafür stehe ich – und dazu bekenne ich mich auch ganz klar.

Im Mittelpunkt müssen immer die Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen. Mit der größten Investition in der Geschichte des Krankenhauses Braunau stärken wir die Versorgung in der Region und setzen ein klares Zeichen für die Zukunft dieses Standorts."