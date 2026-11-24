i Insgesamt mussten elf Wehren ausrücken, um das Feuer zu löschen. fotokerschi Großbrand im Mühlviertel Flammen-Inferno im Mühlviertel – elf Wehren alarmiert Feueralarm am Montagnachmittag im Bezirk Rohrbach! Eine Holzhütte stand in Vollbrand. Die Löschwasserversorgung stellte die Florianis vor Probleme. Von Andreas Neumayer 24.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Montag in die Gemeinde Atzesberg aus. Gegen 13.53 Uhr wurden die ersten Feuerwehren zu einem Brand im Bereich Fuchsberg gerufen.

Als die Florianis am Einsatzort eintrafen, stand die Holzhütte bereits lichterloh in Flammen. Rasch wurde klar, dass weitere Unterstützung benötigt wird. Die Alarmstufe wurde auf Stufe 2 erhöht.

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Löschwasser war zunächst knapp

Vor allem die Versorgung mit ausreichend Löschwasser bereitete den Einsatzkräften anfangs Schwierigkeiten. Mehrere Tanklöschfahrzeuge wurden daraufhin zum Brandort beordert. Innerhalb kurzer Zeit stand genügend Wasser für die Brandbekämpfung zur Verfügung.

Insgesamt wurden elf Feuerwehren alarmiert. Die Feuerwehr Rohrbach im Mühlkreis konnte im Laufe des Einsatzes wieder abbestellt werden.

Brandursache noch unklar

Auch ein Lader mit Arbeitskorb der Feuerwehr Sarleinsbach kam zum Einsatz. Nachdem die Flammen bekämpft worden waren, mussten die Florianis noch verbliebene Glutnester ablöschen.

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Ob bei dem Feuer jemand verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache des Brandes und die Höhe des entstandenen Schadens waren vorerst unklar.