i Ein junger Kaiseradler ist bereit ziemlich imposant. ©A Slepicka Tierischer Weltenbummler 12.000 Kilometer! Unser Jungadler-Mädl ist völlig crazy Von den Donau-Auen bis nach Kamerun: Die junge Kaiseradler-Dame "Karoline-Anna" sorgt mit ihrer unglaublichen Reise bei Vogelexperten für Staunen. Von Heute Tierisch 25.11.2026, 08:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während ihr Bruder "Franz-Josef" lieber in der näheren Umgebung seiner österreichischen Heimat unterwegs ist, hat seine gefiederte Schwester offenbar das ganz große Fernweh gepackt. Die junge Kaiseradler-Dame "Karoline-Anna" schlüpfte heuer im Nationalpark Donau-Auen und wurde am 1. Juli von BirdLife Österreich mit einem GPS-Sender ausgestattet. Was damals wohl niemand ahnen konnte: Der Jungvogel sollte mit seiner außergewöhnlichen Reise sogar Wissenschaftsgeschichte schreiben.

Die Freiheit kennt keine Grenzen

Elf Länder, knapp 12.000 Kilometer und mehr als 230.000 GPS-Ortungen später befindet sich die junge Weltenbummlerin mittlerweile in Kamerun. Ihre beeindruckende Route führte sie über den Balkan und Griechenland, quer über das Mittelmeer nach Libyen und schließlich über den Tschad und Nigeria bis nach Zentralafrika. Es ist der erste dokumentierte Nachweis einer derart weiten Zugbewegung eines in Österreich geschlüpften und besenderten Kaiseradlers.

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Hat die Adler-Dame das Fernweh geerbt?

Mitteleuropäische Kaiseradler gelten normalerweise nicht als Zugvögel. Zwar erkunden Jungtiere nach dem Verlassen des elterlichen Reviers gerne die Welt, eine derart zielgerichtete Wanderung ist allerdings höchst ungewöhnlich. Dieses Verhalten kennt man eher von ihren Artgenossen aus Russland oder Kasachstan.

Gewusst? In Österreich gibt es drei Adlerarten, die regelmäßig bei uns brüten: Der Steinadler, der Kaiseradler und der Seeadler.

Ob bei "Karoline-Anna" möglicherweise ein uraltes, genetisch verankertes Zugverhalten wieder zum Vorschein kommt oder die junge Adler-Dame einfach besonders erkundungsfreudig ist, können sich die Experten von BirdLife Österreich bislang nicht abschließend erklären.

Zwei Geschwister, zwei völlig unterschiedliche Abenteuer

Während die Schwester afrikanische Landschaften erkundet, hat sich Bruder "Franz-Josef" bislang mit Ausflügen nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei begnügt. Derzeit hält er sich östlich von Budapest auf. Für die Wissenschaft sind die unterschiedlichen Flugrouten der beiden Geschwister besonders wertvoll.

So wunderbar die Geschichte der jungen Weltenbummlerin auch ist, sie verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig internationaler Vogelschutz ist. Illegale Verfolgung, schwindende Lebensräume und mangelnde Nahrungsverfügbarkeit machen vor keiner Landesgrenze halt.

Bleibt zu hoffen, dass "Karoline-Anna" noch viele tausend Kilometer sicher unter ihren mächtigen Schwingen zurücklegen darf – und uns irgendwann wieder in ihrer österreichischen Heimat besucht.