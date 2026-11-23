i Ein russisches Kriegsschiff ist bei einem ukrainischen Drohnenangriff schwer beschädigt worden. APA-Images / AFP / Satellite image ©2026 Vantor Schwerer Schlag für Putin Ukraine versenkt russisches Kriegsschiff im Mittelmeer Ein russisches Kriegsschiff ist bei einem ukrainischen Drohnenangriff schwer beschädigt worden. Die Korvette "Merkury" kenterte nahezu vollständig. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 09:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Drohnenangriff hat am Sonntag im libyschen Bengasi ein russisches Kriegsschiff schwer getroffen. Auf dem Marinestützpunkt kam es zu einer Explosion und einem Brand. Satellitenbilder zeigen die Korvette "Merkury" inzwischen nahezu vollständig unter Wasser. Nur der Bug ist noch zu sehen.

Wie zwei libysche Militärvertreter gegenüber der Nachrichtenagentur AP erklärten, handelt es sich bei dem Schiff um die russische "Merkury". Die Korvette hatte laut den örtlichen Behörden in Bengasi angelegt, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen. Sie war auf dem Rückweg nach Russland. Zehn russische und libysche Besatzungsmitglieder erlitten Verletzungen.

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Weiteres Schiff attackiert

Kurz darauf wurde vor Bengasi auch ein Handelsschiff unter maltesischer Flagge angegriffen. Laut dem Gesundheitsministerium kamen dabei "mit Sprengstoff beladene Wasserdrohnen" zum Einsatz. Die Besatzungen beider Schiffe wurden gerettet.

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Unklar bleibt, wie viele Drohnen beteiligt waren. Die Berichte reichen von vier abgefangenen Fluggeräten bis zu mehr als 20 abgewehrten Drohnenbooten.

Ukraine bestätigt Attacken

Der ukrainische Präsident bestätigte die Angriffe am Montagmorgen. Bereits am Samstag war ein russischer Frachter in der Ostsee nahe Finnland von einer Drohne getroffen worden. Die finnische Grenzwache machte die Ukraine dafür verantwortlich. Angriffe auf russische Ziele weit abseits der Front haben zuletzt zugenommen.