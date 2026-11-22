i Ein fünfstöckiges Wohnhaus wurde in der Nacht getroffen. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach Überlebenden. REUTERS/Thomas Peter Kinder unter Vermissten Tote und Vermisste – Kreml greift Wohnhaus nahe Kiew an Bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus nahe Kiew starben mindestens zwei Menschen. Elf Personen werden noch vermisst. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 20:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus in der ukrainischen Region Kiew sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern ist ein 18-Jähriger. Vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind. Rettungskräfte suchen noch nach Vermissten unter den Trümmern.

Getroffen wurde in der Nacht auf Sonntag ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Gemeinde Dymer nördlich von Kiew. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten die Bewohner noch geschlafen, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj. Zunächst war von einem Todesopfer die Rede gewesen, später wurde die Zahl auf mindestens zwei erhöht.

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Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass sich noch Menschen unter den Trümmern befinden könnten. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde nach elf Vermissten gesucht, darunter zwei Kinder.

Die Fassade des Gebäudes war nach dem Einschlag vollständig eingestürzt. Rettungskräfte durchsuchten die Trümmer mit Spürhunden nach möglichen Überlebenden.

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Weitere Angriffe auf die Ukraine

Auch ein Umspannwerk in der Region Dnipropetrowsk wurde laut Korezkyj getroffen und in der Hauptstadt Kiew waren in der Nacht Drohnengeräusche und schwere Explosionen zu hören.

Der Angriff folgte auf eine weitere russische Angriffswelle am Freitag. Dabei kamen nach ukrainischen Angaben elf Menschen ums Leben, sieben davon allein in Kiew.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine deutlich härtere Reaktion auf ukrainische Angriffe auf die Krim-Brücke angekündigt.

Die für die Versorgung der von Russland annektierten Halbinsel wichtige Verbindung war in dieser Woche durch ukrainische Attacken schwer beschädigt worden. Putin drohte mit einer "sehr viel schmerzhafteren" Antwort Moskaus.