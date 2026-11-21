i Drohnenaufnahme zeigt die massiven Beschädigungen an der Krim-Brücke in der Straße von Kertsch, 17. November 2026 Wolodymyr Selenskyj via Telegram/Handout via REUTERS Putins Prestige-Bauwerk Selenskyj-Ansage: "Brücke wird nicht stehen bleiben" Nach drei Angriffen auf Putins Krim-Brücke legt Selenskyj nach. Der ukrainische Präsident kündigt an, dass das Bauwerk nicht bestehen bleiben werde. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach drei ukrainischen Angriffen innerhalb weniger Tage ist die strategisch wichtige Krim-Brücke schwer beschädigt. Jetzt legt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verbal nach und richtet eine deutliche Warnung an Kremlchef Wladimir Putin. Die Verbindung zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim habe keine Zukunft, macht er klar.

Putin müsse verstehen, dass die Brücke "sowieso nicht stehen bleiben wird", erklärte Selenskyj in einem Interview mit dem US-Sender NBC. Damit stellt der ukrainische Staatschef weitere Angriffe auf eines der wichtigsten Prestigeprojekte des Kremls in Aussicht.

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Ein Satellitenfoto der beschädigten Krim-Brücke in der Straße von Kertsch, Krim, 19. November 2026. 2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTER

Drei Angriffe innerhalb einer Woche

Die Krim-Brücke wurde in dieser Woche gleich dreimal von ukrainischen Streitkräften angegriffen. Besonders schwer waren die Schäden nach einer Attacke am Dienstag (17. November).

Dabei wurde ein Teil der Straßenverbindung zerstört. Nach ukrainischen Angaben stürzten ein großer Metallbogen und ein darunterliegender Fahrbahnabschnitt ins Meer. Die Autotrasse wurde dadurch unterbrochen.

Am Donnerstag folgte ein weiterer Angriff auf den Eisenbahnteil der Brücke. Das russische Verkehrsministerium bestätigte daraufhin die vorübergehende Einstellung des Zugverkehrs. Wie schwer die Bahnstrecke beschädigt wurde, war zunächst nicht eindeutig geklärt.

Für Russland sind die wiederholten Treffer ein empfindlicher Rückschlag. Die rund 19 Kilometer lange Verbindung dient nicht nur dem zivilen Verkehr, sondern auch dem militärischen Nachschub für russische Truppen in den besetzten Gebieten der Südukraine.

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Selenskyj rechtfertigt die Angriffe

Im NBC-Interview verwies der ukrainische Präsident auf die wiederholten russischen Attacken gegen Infrastruktur in seinem Land. Vor allem in diesem Jahr habe Russland ukrainische Eisenbahnstrecken und Brücken gezielt angegriffen. Auch in der Hauptstadt Kyjiw seien wichtige Verkehrsverbindungen beschossen worden. "Und natürlich mussten wir darauf reagieren", erklärte Selenskyj.

Aus Sicht Kyjiws sind die Angriffe auf die Krim-Brücke somit auch eine Antwort auf die russische Kriegsführung. Das Bauwerk besitzt für Moskau enorme symbolische Bedeutung: Es verbindet das russische Festland mit der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim.

Putin selbst hatte die Brücke zu einem Symbol seiner Herrschaft über die Halbinsel gemacht. Nun droht der Verbindung nach den jüngsten Treffern weiterer Schaden.

Trump will Friedensdeal bis Jänner

Während Selenskyj militärisch den Druck auf Russland erhöht, wächst gleichzeitig der diplomatische Druck aus Washington. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen berichtet, drängt die US-Regierung auf einen Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine bis Anfang Jänner 2027.

Hintergrund ist demnach der bevorstehende Machtwechsel im US-Kongress. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen könnte die künftige Mehrheit die Unterstützung für die Ukraine ausweiten und den Handlungsspielraum von Präsident Donald Trump einschränken.

US-Sondergesandter Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sollen deshalb ihre Bemühungen um eine rasche Einigung verstärkt haben.

Sorge vor Zugeständnissen an Moskau

In Kyjiw und mehreren europäischen Hauptstädten sorgt der Zeitdruck für Unruhe. Befürchtet wird, dass die Ukraine zu weitreichenden Zugeständnissen gedrängt werden könnte.

Im Raum stehen unter anderem Gebietsabtretungen im Donbass, ein Verzicht auf einen NATO-Beitritt und Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte. Dabei handelt es sich um Forderungen beziehungsweise mögliche Verhandlungspunkte, nicht um bereits vereinbarte Bedingungen.

Auch bei möglichen Sicherheitsgarantien gibt es erhebliche Differenzen. Während auf US-Seite Garantien nach dem Vorbild des NATO-Bündnisfalls diskutiert wurden, lehnte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow eine entsprechende Lösung zuletzt ab.

Damit stehen sich zwei Entwicklungen gegenüber: Washington will möglichst rasch eine politische Einigung erreichen, während Selenskyj mit seinen Aussagen zur Krim-Brücke deutlich macht, dass die Ukraine den militärischen Druck auf Russland nicht aufgeben will.