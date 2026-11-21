i Blick auf die österreichische Botschaft in Kyjiw. Sie wurde durch einen russischen Drohnen-Angriff am 19. November 2026 beschädigt. REUTERS/Gleb Garanich Austro-Botschaft getroffen Putins Botschafter droht Österreich jetzt mit Folgen Nach dem Angriff auf Österreichs Botschaft in Kyjiw verschärft Russland den Ton. Botschafter Grosow warnt Wien vor möglichen negativen Folgen. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Beschädigung der österreichischen Botschaft in Kiew spitzt sich der diplomatische Streit zwischen Wien und Moskau weiter zu. Der russische Botschafter in Österreich, Andrej Grosow, weist jede Verantwortung seines Landes für den Vorfall zurück. Gleichzeitig richtet er eine deutliche Warnung an die österreichische Regierung: Für mögliche negative Folgen sei allein Österreich verantwortlich.

Der Diplomat äußerte sich nach seiner Einbestellung ins Außenministerium gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Seine Aussagen dürften den Konflikt weiter verschärfen.

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"Ungerechtfertigte Vorwürfe" gegen Russland

Am Donnerstag (19. November) war die österreichische Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt bei einem russischen Luftangriff beschädigt worden. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Bilder: Austro-Botschaft in Kyjiw durch Putin-Drohne beschädigt i ?

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reagierten empört. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ließ den russischen Botschafter daraufhin ins Außenministerium zitieren.

Grosow bestätigt nun, dass er am Freitag (20. November) einbestellt wurde. Die Vorwürfe der österreichischen Regierung habe er bei dem Gespräch entschieden zurückgewiesen. "Ich wies die ungerechtfertigten Vorwürfe gegen die russische Seite entschieden zurück", erklärt der Botschafter.

„Ich wies darauf hin, dass zivile Infrastruktur niemals Ziel der russischen Streitkräfte gewesen ist“ Andrej Grosow Botschafter Russlands in Österreich

Botschafter schiebt Wien die Verantwortung zu

Grosow beharrt darauf, dass Russlands Streitkräfte ausschließlich militärische und strategisch wichtige Einrichtungen angreifen würden. Zivile Infrastruktur sei noch "niemals Ziel" der russischen Angriffe gewesen.

Die tagtäglichen Bilder aus der Ukraine zeigen allerdings etwas anders: beschossene Wohnhäuser, zerbombte Spitäler, Schulen, Bahnhöfe und Spielplätze mit getöteten Kindern.

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Der Botschafter verweist außerdem auf frühere russische Warnungen an ausländische Staatsbürger und diplomatische Vertretungen. Diese seien wiederholt aufgefordert worden, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen und Reisen in die Ukraine zu vermeiden. Aus seiner Sicht habe Österreich diese Hinweise ignoriert.

"Unsere Erklärungen werden demonstrativ ignoriert. Die gesamte Verantwortung für mögliche negative Folgen liegt voll und ganz auf der österreichischen Seite", erklärt der diplomatische Vertreter des Kreml-Kriegstreibers in Österreich.

Meinl-Reisinger widerspricht Moskau

Österreichs Außenministerin weist die russische Argumentation entschieden zurück. Frühere Evakuierungsempfehlungen könnten Russland nicht von seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen entbinden.

Luftangriffe, die zivile Einrichtungen und diplomatische Vertretungen gefährden, seien vollkommen inakzeptabel. Die Verantwortung für die Folgen russischer Angriffe liege nach Auffassung der Ministerin beim russischen Aggressor.

Bereits nach dem Angriff hatte Meinl-Reisinger zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der österreichischen Botschaft in Kyjiw angekündigt.