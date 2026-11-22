i Ein Satellitenbild, das Rauch zeigt, der nach einer Explosion an Bord eines im Hafen von Bengasi liegenden russischen Schiffes aufsteigt. Planet Labs PBC/Handout via REUTERS Feuerball in Hafen Explosion auf russischem Kriegsschiff in Libyen Eine Explosion erschütterte ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Bengasi. Libysche Militärkreise sprechen von sechs ukrainischen Seedrohnen. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine schwere Explosion hat ein russisches Kriegsschiff im Hafen der libyschen Stadt Bengasi erschüttert. Die Regierung im Osten des Landes vermutet einen Drohnenangriff. Aus Militärkreisen ist von sechs ukrainischen Seedrohnen die Rede. Ob die Ukraine tatsächlich hinter dem Vorfall steckt, ist bisher nicht bestätigt.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben örtlicher Medien in der Nacht auf Sonntag auf einer Marinebasis in Bengasi, berichtet zuerst "n-tv.de". Anwohner berichteten von mehreren lauten Detonationen. Aufnahmen in sozialen Medien sollen einen großen Feuerball zeigen. Berichten zufolge könnte auch ein Waffenlager auf dem Militärgelände getroffen worden sein.

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Marine-Experten identifizierten das betroffene Schiff als Korvette "Merkury" der russischen Schwarzmeerflotte. Durch die Explosion dürfte das Kriegsschiff schwer beschädigt oder sogar zerstört worden sein. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Libysche Regierung spricht von Drohnenangriff

Aus Kreisen der Militärbasis hieß es, sechs ukrainische Drohnenboote hätten das Schiff angegriffen. Ein libyscher Fernsehsender berichtete, vier der sechs unbemannten Boote seien anschließend außer Gefecht gesetzt worden. Die Regierung im Osten Libyens bestätigte einen mutmaßlichen Drohnenangriff, machte aber keine näheren Angaben zu den Verantwortlichen.

Das Schiff der Stereguschtschi-Klasse sei auf dem Weg nach Russland gewesen und habe in Bengasi Treibstoff und Vorräte aufnehmen wollen. Die Behörden erklärten, der Brand sei unter Kontrolle. Der Hafen, die Marinebasis und die dortigen Lager seien sicher. Der Betrieb laufe wieder normal.

Die Regierung im Osten betonte, Libyen sei nicht am Krieg zwischen Russland und der Ukraine beteiligt. Angriffe auf libyschem Staatsgebiet, in den Gewässern oder in Häfen, um offene Rechnungen zu begleichen, würden nicht zugelassen.

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Die international anerkannte Regierung in Tripolis äußerte sich besorgt. Wenn "illegale ausländische Kräfte" Zugang zu staatlichen Einrichtungen hätten, könnten Konflikte von außen nach Libyen getragen werden.

Weitere Angriffe auf russische Schiffe

Die Ukraine wurde bereits mehrfach für Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht. Im März war etwa der Flüssiggastanker "Arctic Metagaz" vor der libyschen Küste zerstört worden.

Erst am Samstag wurde zudem der russische Tanker "Sparta 2" im Finnischen Meerbusen von einer Drohne getroffen.

Die finnischen Behörden teilten später mit, dass es sich um eine ukrainische Drohne gehandelt habe. Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt.