i Ein möglicher Angriff auf Kaliningrad ist nicht bestätigt. Doch die russische Berichterstattung schürt laut einem Experten die Angst vor einem Nato-Krieg. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS Experte warnt Putin bereitet die Bevölkerung auf Nato-Konflikt vor In Kaliningrad gab es Sirenenalarm und Berichte über Luftabwehrfeuer. Ein Experte warnt vor Russlands zunehmender Nato-Propaganda. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 16:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sirenenalarm, Berichte über Luftabwehrfeuer und Spekulationen über einen ukrainischen Angriff: In der russischen Exklave Kaliningrad nehmen die Spannungen zu. Osteuropa-Experte Alexander Dubowy betrachtet im Interview mit "20 Minuten" vor allem die russische Medienberichterstattung mit Sorge.

In der Nacht auf Sonntag sorgten Berichte über einen möglichen Angriff auf Kaliningrad für Aufregung. In mehreren Orten der russischen Exklave zwischen Polen und Litauen heulten Sirenen, der Flughafen schränkte den Betrieb vorübergehend ein. In sozialen Medien kursierten Videos, die angeblich Luftabwehraktivitäten über der Region zeigen sollen. Auch ein möglicher Angriff auf den Marinestützpunkt und die Hafenanlagen in Baltijsk wurde diskutiert.

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Ob tatsächlich ukrainische Drohnen im Spiel waren, ist allerdings nicht bestätigt. "Für einen ukrainischen Angriff auf den Marinestützpunkt oder einen Treffer im Hafenbereich fehlt bislang eine unabhängige Bestätigung", erklärt der Osteuropa-Experte Alexander Dubowy laut "20 Minuten". Laut dem Gouverneur habe das Warnsystem im Grenzbezirk Neman auf ein verdächtiges Objekt aus Richtung Litauen reagiert. Die litauische Luftwaffe meldete hingegen keine Drohne über ihrem Staatsgebiet. Auch ein Fehlalarm sei möglich. Einige der verbreiteten Bilder seien zudem nachweislich falsch oder KI-manipuliert.

Russische Bevölkerung soll Nato-Konflikt fürchten

Sorge bereitet Dubowy vor allem die Darstellung der Vorfälle in russischen Medien. In der kremlnahen Zeitung "Komsomolskaja Prawda" habe ein russischer Kriegsreporter den Vorfall in der Ostsee als "Generalprobe der Nato für eine Blockade Kaliningrads" bezeichnet. Der Bevölkerung werde damit zunehmend vermittelt, dass ein direkter militärischer Konflikt mit der Nato wahrscheinlicher werde.

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Auch Berichte über eine mögliche russische False-Flag-Operation an der polnischen Grenze sorgen für Spannungen. Dubowy hält es für wahrscheinlich, dass russische Dienste Ende Oktober oder Anfang November eine solche Provokation vorbereitet haben. Der Chef der polnischen Militärabwehr habe vor einer möglichen Aktion gewarnt, Warschau verstärkte daraufhin den Grenzschutz. Laut Recherchen der polnischen Zeitung "Rzeczpospolita" sollte ein Anschlag mit zahlreichen Opfern der Ukraine angelastet werden. Wie weit die Vorbereitungen tatsächlich gediehen waren, ist öffentlich nicht belegt.

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Das mögliche Ziel dahinter: die Unterstützung der Ukraine in Polen zu schwächen. "Für den Kreml wäre schon viel gewonnen, wenn sich in Polen der Eindruck durchsetzte, die Ukraine könnte ihren Nachbarn in den Krieg hineinziehen", erklärt Dubowy.

Kaliningrad ist wichtiger Militärstützpunkt

Die Region hat für Russland eine große strategische Bedeutung. In Baltijsk befindet sich der wichtigste Stützpunkt der russischen Ostseeflotte. Zudem wurden Teile der dort stationierten Bodentruppen im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Bereits 2024 bekannte sich der ukrainische Militärnachrichtendienst zu einer Sabotageaktion am russischen Kriegsschiff "Serpuchow" in Baltijsk.

Auch die Angriffe auf russische Exporthäfen in der Ostsee verschärfen die Lage. Die Ukraine versucht damit, Moskaus Einnahmen aus dem Ölgeschäft zu reduzieren. Ein Drohnenangriff auf einen russischen Frachter im Finnischen Meerbusen, der von St. Petersburg nach Baltijsk unterwegs war, gilt laut Dubowy als belegt. Die finnischen Streitkräfte halten eine ukrainische Urheberschaft für plausibel. Kiew hat sich dazu bislang nicht bekannt.

Sollte sich ein ukrainischer Angriff auf Baltijsk bestätigen, rechnet Dubowy mit stärkerem russischem Druck auf Litauen. Ein Nato-Staat könnte bereits durch die Folgen eines einzelnen Angriffs unmittelbar betroffen sein. Das Risiko sei angesichts früherer Vorfälle mit russischen Drohnen im Nato-Gebiet nicht überraschend. Besonders beunruhigend sei derzeit aber, wie in Russland ein möglicher Konflikt mit dem westlichen Militärbündnis öffentlich dargestellt werde.