i Bei russischen Drohnenangriffen nahe Kiew wurden mindestens zwölf Menschen getötet. Getroffen wurden ein Supermarkt und mehrere Wohnhäuser. Reuters Bub aus Trümmern gerettet Blutbad bei Kiew – Putin-Angriffe töten zwölf Menschen Bei russischen Drohnenangriffen nahe Kiew wurden mindestens zwölf Menschen getötet. Getroffen wurden ein Supermarkt und mehrere Wohnhäuser. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 06:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein russischer Drohnenangriff auf einen gut besuchten Supermarkt nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat zwei Menschen das Leben gekostet. Der Angriff ereignete sich im Bezirk Butschansk. Auch in anderen Vororten gab es Tote und Verletzte.

Besonders schwer traf es den Ort Dymer im Umland von Kiew. Dort schlug eine russische Drohne in ein mehrstöckiges Wohnhaus ein und brachte Teile des Gebäudes zum Einsturz. Rettungskräfte konnten bislang neun Menschen nur noch tot aus den Trümmern bergen.

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Bub lebend aus Trümmern gerettet

Wie Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mitteilte, waren zunächst fünf Todesopfer gemeldet worden. Mehrere Bewohner galten als vermisst. Die Bergungsarbeiten dauerten auch in der Nacht noch an. Ein Bub konnte am Abend lebend aus den Trümmern gerettet werden.

"Ein ganz normaler Einkaufsgang endete aufgrund eines russischen Angriffs in einer Tragödie", schrieb Tkatschenko auf Telegram. Er beschuldigte Russland, mit den Attacken gezielt Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten.

Auch im Bezirk Bila Zerkwa südwestlich von Kiew wurde ein Wohnhaus angegriffen. Dabei kam ein weiterer Mann ums Leben.

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Selenskyj kündigt Reaktion an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte in seiner abendlichen Videobotschaft mit scharfen Worten auf die Angriffe. "Ständiger russischer Terror, ständige Schikanen durch diese Abschaumtypen – und auf all diesen Terror werden unsere völlig gerechtfertigten Antworten folgen", erklärte er.

Zudem kritisierte Selenskyj die anhaltenden russischen Attacken auf die Energieversorgung in mehreren Regionen der Ukraine.