i Faruk Umar Faruk ist der Emir von Daura, einer Region im Norden Nigerias. Er wurde 1931 geboren. APA-Images / robertharding / Michael Runkel Bei Besuch in Palast Nigerianischer Emir (95) soll Touristin belästigt haben Eine polnische Touristin erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Monarchen in Nigeria. Nach einem Besuch im Palast wurde er vorläufig suspendiert. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen einen der bekanntesten traditionellen Herrscher Nigerias! Emir von Daura, Faruk Umar Faruk, wurde vorläufig von allen offiziellen Terminen und Reisen ausgeschlossen. Hintergrund sind Anschuldigungen einer polnischen Touristin, die dem Monarchen einen sexuellen Übergriff vorwirft.

Mirka C. hatte den Palast des Emirs am 14. November besucht. Bei dem Treffen soll der 95-Jährige ihre Hände festgehalten und sie anschließend ohne ihre Zustimmung an der Brust berührt haben.

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Touristin veröffentlichte Video

Die Polin hatte zuvor 30 Tage lang Nigeria bereist. Ihren Besuch beim Emir hielt sie eigenen Angaben zufolge mit einer Smartbrille fest. Auf Instagram veröffentlichte sie später ein Video, das den mutmaßlichen Vorfall zeigen soll.

Darauf ist ein Mann zu sehen, bei dem es sich offenbar um den Emir handelt. Als seine Hände sich ihrer Brust nähern, ist die Frau mehrfach mit den Worten "Stop, stop" zu hören.

Die Touristin erklärte, sie habe sich durch die Situation angewidert gefühlt. Das Video wurde inzwischen gelöscht. Die Vorwürfe lösten in Nigeria heftige Diskussionen aus.

Regierung greift ein

Wie die BBC berichtet, reagierte nun die Regierung des Bundesstaates Katsina. Gouverneur Dikko Umaru Radda ordnete die sofortige Einsetzung einer Untersuchungskommission an. Bis zum Abschluss der Prüfung darf der Emir keine offiziellen Termine wahrnehmen oder Reisen unternehmen.

Die Regierung erklärte, sie nehme die Anschuldigungen ernst. Über weitere Schritte werde auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse entschieden.

Der 95-Jährige hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Ob es zu strafrechtlichen Konsequenzen kommt, ist offen.

Einer der einflussreichsten Monarchen

Umar Faruk Umar Faruk sitzt seit 2007 auf dem Thron von Daura. Die Stadt gilt als spirituelle Heimat des Hausa-Volkes und besitzt im Norden Nigerias eine besondere historische Bedeutung.

Obwohl traditionelle Emire heute keine direkte politische Macht mehr ausüben, genießen sie weiterhin großen gesellschaftlichen und religiösen Einfluss. Auch Politiker suchen regelmäßig den Palast in Daura auf, um den Segen des Herrschers zu erhalten.