i Am Dienstag wurde Vanessa Emde aus der Linken-Fraktion in Berlin ausgeschlossen. REUTERS/Christian Mang Umstrittene Israel-Hasserin Linken-Politikerin Emde aus Fraktion geworfen Sie stellte das Existenzrecht Israels infrage und sorgte in den eigenen Reihen für Ärger. Nun muss Vanessa Emde die Berliner Linksfraktion verlassen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 18:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wochenlang sorgte die Personalie Vanessa Emde für Zoff innerhalb der deutschen Linkspartei und belastete die laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin. Nun hat die umstrittene Politikerin den Rückhalt in ihrer eigenen Fraktion verloren.

Am Dienstagnachmittag stimmte die erforderliche Mehrheit der Berliner Linken-Abgeordneten für den Ausschluss der 45-Jährigen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Für diesen Schritt waren mindestens 30 der 44 Stimmen notwendig.

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Existenzrecht Israels infrage gestellt

Emde war in den vergangenen Monaten wiederholt mit ihren Positionen zum Nahostkonflikt angeeckt. Die Politikerin vertritt etwa die Ansicht, dass Staaten – und damit auch Israel – aus völkerrechtlicher Sicht kein Existenzrecht zukomme.

In einem Interview mit der Wochenzeitung "Der Freitag" bezeichnete sie Israel zudem als "ethnonationalistischen Apartheidstaat" und argumentierte, dass dessen Existenz in seiner gegenwärtigen Form auch innerhalb der Linkspartei infrage gestellt werden dürfe.

Eine gemeinsame Erklärung der Linksfraktion, die unter anderem ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels beinhaltet, hatte Emde zunächst unterzeichnet. Kurz darauf distanzierte sie sich jedoch öffentlich davon.

Solidarisch mit Hamas-Aktivist

Für weitere Kritik sorgte ihre Solidarität mit dem pro-palästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim. Dieser gilt als Vertreter des Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitees (VPNK), unter dessen Dach sich laut Verfassungsschutz auch Terrororganisationen wie die Hamas und die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) versammeln.

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Erst kürzlich offenbarte die Chefin der Berliner Linken, Elif Eralp, ihre Angst vor dem Hamas-Sympathisanten. Ibrahim selbst weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Emde verteidigte den Aktivisten und stellte ihn als Organisator friedlicher Proteste dar. Antisemitismusvorwürfe gegen ihre eigene Person wies die 45-Jährige entschieden zurück.