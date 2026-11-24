i Bundesheer-Oberst Markus Reisner: "Die Nato muss Abscreckungspotenzial entwickeln." Heute Massive Folgen für Europa Putins brisante Atom-Pläne – jetzt warnt Oberst Reisner Nach Berichten über russische Atomwaffen im All schlägt Bundesheer-Oberst Markus Reisner Alarm. Die NATO müsse "Abschreckungspotenzial entwickeln". Von Nicolas Kubrak 24.11.2026, 17:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind Berichte, die im Westen für Unruhe sorgen: Russland soll nach Einschätzung westlicher Geheimdienste und Militärs daran arbeiten, noch heuer einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf ins All zu befördern – "Heute" berichtete.

Reisner spricht Klartext

Österreichs Bundesheer-Oberst Markus Reisner hält ein solches Szenario durchaus für realistisch. "Russland arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung seiner Nuklearfähigkeiten im Weltraum", erklärt der Militärexperte im Interview mit WELT TV.

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Der Oberst rät zwar dazu, Ruhe zu bewahren, sieht aber dringenden Handlungsbedarf im Westen. "Die Nato muss hier natürlich mit ihren Fähigkeiten nachziehen, denn es geht immer darum, auch ein Abschreckungspotenzial zu entwickeln."

"Unterentwickelte Fähigkeiten" von Nato und EU

Genau daran hapere es derzeit allerdings. Man sehe, "dass Russland sich von den unterentwickelten Fähigkeiten der EU und Nato im Moment kaum einschüchtern lässt". Doch was würde passieren, wenn der Kreml tatsächlich eine Atomwaffe im All zünden würde? Laut Reisner wären massive Schäden an den Satellitenkommunikationsnetzen die Folge. Das würde "nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und auch die ganze Welt" treffen.

Wie ernst die Lage bereits ist, verdeutlicht der Oberst anhand eines Beispiels: Zwei auch von Deutschland genutzte Satelliten wurden von russischen Aufklärungssatelliten verfolgt. Moskau könnte demnach bereits über Möglichkeiten verfügen, diese zu beeinträchtigen.

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Wettrüsten wie im Kalten Krieg

Doch soll nun auch die Nato Atomwaffen im All stationieren? Das würde einen Bruch des Weltraumvertrags aus dem Jahr 1967 bedeuten. Man befinde sich in einer Situation, in der Großmächte das Völkerrecht zunehmend infrage stellen würden, um ihre Interessen durchzusetzen, so Reisner. Das Wettrüsten erinnere mittlerweile wieder an die Zeiten des Kalten Krieges.

Vor allem bei der Satellitenkommunikation, der Aufklärung, der Flugabwehr sowie bei der Fähigkeit, Ziele tief im gegnerischen Hinterland zu treffen, gebe es Aufholbedarf. "Denn die Nato ist vor allem die USA und ihre Fähigkeiten", stellt Reisner klar. Ähnlich scharfe Worte fand der Bundesheer-Oberst bereits im "Heute"-Talk (>>HIER zum Nachlesen <<).