i Kroatiens Polizei soll afghanische Flüchtlinge gewaltsam nach Bosnien abgeschoben haben. djenkaphoto Gewalt gegen Frauen Illegale Pushbacks – schwere Vorwürfe gegen Kroatien Kroatiens Polizei soll afghanische Flüchtlinge gewaltsam nach Bosnien abgeschoben haben. Menschenrechtler fordern nun ein Einschreiten der EU. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen ein EU-Land: Die US-Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) prangert in einem neuen Bericht das Vorgehen der kroatischen Grenzpolizei an.

Beamte sollen Schutzsuchende aus Afghanistan unter Anwendung von Gewalt nach Bosnien zurückgebracht haben. Unter ihnen seien Frauen, Mädchen und Regimegegner gewesen, denen in ihrer Heimat der Tod drohe. Einen Asylantrag hätten sie in Kroatien nicht stellen dürfen.

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Der am Dienstag veröffentlichte Bericht trägt den Titel "Doing Europe’s Dirty Work" ("Europas Drecksarbeit machen").

EU soll einschreiten

Michael Garcia Bochenek, Kinderrechtsexperte bei HRW, sieht nun die Europäische Union gefordert: "Die EU muss handeln, um sicherzustellen, dass Kroatien das EU-Recht respektiert und die Rechte der Menschen an ihren Grenzen schützt".

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Kroatiens Regierung steht wegen mutmaßlicher schwerer Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen und Migranten bereits seit Jahren in der Kritik.

Erst vor wenigen Tagen hatte eine Hilfsorganisation einen weiteren mutmaßlichen Vorfall öffentlich gemacht. Bei einem Einsatz der kroatischen Polizei an der Grenze zu Bosnien sollen mehrere Migranten teils schwer verletzt worden sein.