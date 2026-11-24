i Nach mehr als neun Jahren Haft ist Francesco Schettino zurück in Freiheit. Er soll künftig für eine Tourismusagentur arbeiten. REUTERS/Max Rossi Neuer Job nach Katastrophe Costa-Concordia-Kapitän arbeitet jetzt im Tourismus 32 Menschen starben beim Untergang der Costa Concordia. Nun ist Ex-Kapitän Francesco Schettino frei und soll einen neuen Job haben. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neun Jahre saß Francesco Schettino im Gefängnis, nachdem er für das tödliche Unglück der Costa Concordia verurteilt worden war. Seit seiner Entlassung am 13. November soll der frühere Kapitän bereits einen neuen Job haben – ausgerechnet in der Tourismusbranche.

Am 13. Jänner 2012 steuerte Francesco Schettino das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia zu nahe an die italienische Insel Giglio heran. Das Schiff streifte einen Felsen, wurde schwer beschädigt und lief mit starker Schlagseite auf Grund. 32 Menschen kamen ums Leben. Während die Passagiere und Besatzungsmitglieder evakuiert wurden, verließ der damalige Kapitän das Schiff.

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Das Schiff streifte einen Felsen, wurde schwer beschädigt und lief mit starker Schlagseite auf Grund. REUTERS/Alessandro Bianchi

Schettino wurde wegen des Unglücks zu 16 Jahren Haft verurteilt. Am 13. November 2026 kam der heute 66-Jährige nach mehr als neun Jahren im Gefängnis Rebibbia in Rom vorzeitig frei. Laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa wurde die Entlassung durch seine gute Führung ermöglicht. Den Rest seiner Strafe darf er unter Auflagen außerhalb des Gefängnisses verbüßen.

Neuer Job in der Tourismusbranche

Lange scheint Schettino nicht ohne Beschäftigung geblieben zu sein. Wie das italienische Portal "Il Giornale d’Italia" berichtet, soll er künftig für eine Tourismusagentur auf der Halbinsel Sorrent arbeiten. Das Unternehmen verwaltet demnach Unterkünfte wie Ferienwohnungen und Pensionen.

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Seine Anwältin Francesca Carnicelli soll berichtet haben, dass Schettino bereits auf den Arbeitsbeginn warte. "Ich kann es kaum erwarten, anzufangen", habe er ihr gesagt. Eine offizielle Bestätigung des neuen Jobs liegt in den vorliegenden Berichten allerdings nicht vor.

Zu seinen Auflagen nach der Haftentlassung gehört auch gemeinnützige Arbeit. Schettino muss laut den Medienberichten vier Stunden pro Woche leisten. Anschließend kehrte er in seinen Heimatort Meta di Sorrento zurück und verbrachte Zeit mit seiner Familie.

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Bürgermeister spricht von "müder Stimme"

Der Bürgermeister von Meta di Sorrento, Giuseppe Tito, ist ein langjähriger Freund Schettinos. Er berichtete dem Portal "Il Giornale d’Italia" von einem Telefonat mit dem früheren Kapitän. "Seine Stimme war müde. Er leidet unter der ständigen Aufmerksamkeit der Medien, aber er ist ruhig", sagte Tito demnach.

Schettino wurde nach dem Unglück als Hauptverantwortlicher für das Kentern der Costa Concordia angesehen. Er hatte das Schiff nahe an der Insel Giglio entlanggeführt. Nach der Kollision mit einem Felsen drang Wasser ein, das Kreuzfahrtschiff kippte zur Seite.

Schettino verließ die Costa Concordia noch während der Evakuierung. Er war das einzige Besatzungsmitglied, das im Zusammenhang mit der Katastrophe zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.