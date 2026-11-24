i In privaten Aufzeichnungen schilderte Papst Franziskus drei Begegnungen mit dem Teufel und eine Vision vom Eingang zur Hölle. REUTERS Von Höllen-Vision geplagt Papst Franziskus hielt Begegnungen mit Teufel fest Neue Tagebücher geben Einblick in die Ängste des verstorbenen Papstes. Darin schrieb er auch von Höllen-Visionen und drei Begegnungen mit dem Teufel. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Papst Franziskus soll den Teufel gleich dreimal gesehen haben. Das geht aus persönlichen Tagebuchaufzeichnungen hervor, die nun veröffentlicht wurden. Darin schildert das verstorbene Kirchenoberhaupt auch eine Vision vom Eingang zur Hölle und eine zweijährige spirituelle Krise.

Papst Franziskus sprach öffentlich kaum über seine persönlichen religiösen Erfahrungen. In seinen privaten Aufzeichnungen hielt er allerdings fest, dass er nach eigener Überzeugung dreimal dem Teufel begegnet sei. Die Einträge stammen aus unterschiedlichen Lebensphasen – zwei Erlebnisse sollen sich während seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires ereignet haben, das dritte während seines Pontifikats.

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Die Notizen aus den Jahren 1992 bis 2024 sind nun unter dem Titel "Das persönliche Tagebuch von Papst Franziskus" erschienen. Herausgegeben wurde das Buch von Kardinal Víctor Manuel Fernández, dem Präfekten des vatikanischen Dikasteriums für die Glaubenslehre und einem langjährigen Vertrauten des Papstes. Der Vatikanverlag veröffentlichte den 160 Seiten umfassenden Band in mehreren Sprachen.

Drei Begegnungen mit dem Teufel

Eine der ersten Begegnungen schilderte Franziskus rückblickend als Erlebnis während einer Autofahrt. Besonders die Augen der Erscheinung seien ihm in Erinnerung geblieben. Er beschrieb sie als bedrohlich und zugleich verführerisch. Bei einer weiteren Gelegenheit habe er während einer Messe in einer Kapelle eines Karmelitenklosters eine Gestalt mit feurigen Augen gesehen. Franziskus griff daraufhin zum Rosenkranz und bat die Jungfrau Maria um Hilfe. In seinen Notizen hielt er fest: "Und die Jungfrau hat mich gerettet."

Die dritte Erfahrung soll sich am 21. Jänner 2021 bei einem Treffen in Rom ereignet haben. Franziskus war damals bereits Papst. Nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Chile habe er eine Erscheinung wahrgenommen und auch eine Stimme gehört. Diese habe triumphierend erklärt: "Jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte." Besonders das kraftvolle, röchelnde Geräusch der Stimme sei ihm im Gedächtnis geblieben.

Auch von einer weiteren erschreckenden Erfahrung schrieb Franziskus. In einem Eintrag vom 7. Juni 2018 hielt er fest, in der Nacht zuvor den Eingang zur Hölle gesehen zu haben. Er beschrieb das Erlebnis als Begegnung mit einer starken "heidnischen Verführung". Aus Angst habe er den Rosenkranz wie eine Waffe ergriffen.

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Zweijährige spirituelle Krise

Die Tagebücher geben auch Einblick in eine längere Phase persönlicher Zweifel. Franziskus schrieb von einer spirituellen Krise, die ihn nach seinen Aufzeichnungen etwa von Anfang 2021 bis Weihnachten 2022 beschäftigt habe. Dabei ging es auch um die Versuchung, seine Macht als Papst falsch einzusetzen und andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren.

Kardinal Fernández beschreibt diese Zeit als schmerzhafte Auseinandersetzung mit sich selbst. Franziskus habe sich gefragt, ob er tatsächlich zum Wohl anderer handle oder zunehmend den eigenen Einfluss in den Mittelpunkt stelle. Die Aufzeichnungen zeigen damit nicht nur ungewöhnliche religiöse Visionen, sondern auch die Selbstzweifel des früheren Kirchenoberhaupts.

Der Vatikan stellt die geschilderten Erlebnisse als persönliche spirituelle Erfahrungen dar. Die Einträge dokumentieren, was Franziskus nach eigener Darstellung erlebt und religiös gedeutet hat. Eine unabhängig überprüfbare Begegnung mit dem Teufel lässt sich daraus nicht ableiten.