i An allen vier Adventsonntagen warten spannende Kinderführungen in Schönbrunn. ©Daniel Zupanc Tierischer Advent So verkürzt unser Tiergarten die Vorweihnachtszeit Elefanten statt Einkaufsstress und Pinguine statt Packerl: Der Tiergarten Schönbrunn versüßt allen Tierfreunden die Wartezeit aufs Christkind. Von Heute Tierisch 25.11.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die Erwachsenen im vorweihnachtlichen Trubel oft gar nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, vergeht für die Kleinsten die Zeit bis zum Heiligen Abend viel zu langsam. Warum also nicht einmal dem Weihnachtsstress entfliehen und einen tierischen Adventsonntag im ältesten Zoo der Welt verbringen? Der Tiergarten Schönbrunn hat sich auch heuer wieder ein besonders nettes Programm für junge Tierfreunde einfallen lassen.

Von Giganten und tierischen Nordlichtern

An jedem der vier Adventsonntage wartet eine spannende Kinderführung mit einem anderen Schwerpunkt auf die kleinen Besucher. Von imposanten Schwergewichten wie Elefanten und Nashörnern über die unterschiedlichen Speisepläne der Zoobewohner bis hin zu den tierischen Spezialisten für eisige Temperaturen gibt es jede Menge zu entdecken. Kurz vor Weihnachten geht es dann besonders besinnlich zu: Am urigen Tirolerhof werden die klassischen Krippentiere besucht.

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Das tierische Adventprogramm im Überblick: 29. November – "Giganten": Elefanten, Flusspferde und Nashörner. 6. Dezember – "Was frisst denn du?": Die Speisepläne von Tigern, Onagern und Pinguinen. 13. Dezember – "Hoch aus dem Norden, da komm’ ich her": Eisbären, Arktische Wölfe und Rentiere. 20. Dezember – "Krippentiere": Schafe, Ziegen und Rinder am Tirolerhof. Alle Führungen starten um 14.30 Uhr beim Infocenter an der Kassa Hietzing und dauern rund eine Stunde. Die Teilnahme ist mit gültiger Eintrittskarte kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine erwachsene Begleitperson muss allerdings mit von der Partie sein.

Wer wartet denn auf das Christkind?

Auch am Heiligen Abend öffnet der Tiergarten seine Pforten. Während daheim vielleicht noch das eine oder andere Geschenk verpackt oder der Christbaum geschmückt werden muss, können die kleinen Weihnachtsfans bei den Fütterungen von Mähnenrobben und Pinguinen auf andere Gedanken kommen.

Naja - wir denken, dass dem Rhino ziemlich egal ist, ob oder wann das Christkind kommt. ©Daniel Zupanc

Die Adventwerkstatt am 24. Dezember ist von 9.00 bis 15.45 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Sämtliche Veranstaltungen sind im regulären Eintrittspreis inkludiert. Der Tiergarten Schönbrunn hat im Dezember täglich – auch an Feiertagen – von 9.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Wer noch ein persönliches Geschenk für Oma, Opa oder die Eltern benötigt, kann sich in der Adventwerkstatt kreativ austoben. In der Tiergarten ORANG.erie entstehen mit etwas Fantasie und Geschick niedliche Wichtelanhänger, kleine Christbäume und selbst gebastelte Weihnachtskarten. So vergeht die Zeit bis zum ersehnten Klingeln des Weihnachtsglöckchens bestimmt ein bisserl schneller.