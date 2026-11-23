Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag bei einem Handelsbetrieb in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) zugeschlagen. Innerhalb einer Stunde verschwanden dort insgesamt 34 Christbäume.
Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, Mitternacht. Gestohlen wurden ausschließlich Jungbäume mit einer Höhe von rund 100 bis 120 Zentimetern.
Die Christbäume waren neben dem Haupteingang des Geschäfts abgestellt und weder gesichert noch vor dem Zugriff Unbefugter geschützt. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.