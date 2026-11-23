i Dreister Diebstahl kurz vor Weihnachten! Unbekannte haben in Mönchhof insgesamt 34 Christbäume gestohlen. Der Schaden geht in die Tausende. istock Coup mitten in der Nacht Dreister Diebstahl! 34 Christbäume verschwunden Dreister Diebstahl kurz vor Weihnachten! Unbekannte haben in Mönchhof insgesamt 34 Christbäume gestohlen. Der Schaden geht in die Tausende. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag bei einem Handelsbetrieb in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) zugeschlagen. Innerhalb einer Stunde verschwanden dort insgesamt 34 Christbäume.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, Mitternacht. Gestohlen wurden ausschließlich Jungbäume mit einer Höhe von rund 100 bis 120 Zentimetern.

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Schaden geht in die Tausende

Die Christbäume waren neben dem Haupteingang des Geschäfts abgestellt und weder gesichert noch vor dem Zugriff Unbefugter geschützt. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.