i Siebenmal soll in Oberwart ein Wolf gesichtet worden sein. Nach Überprüfungen deutet nun aber alles auf einen herumstreunenden Hund hin. istock Sieben Sichtungen Rätsel um Wolf in Oberwart jetzt offenbar gelöst Siebenmal soll in Oberwart ein Wolf gesichtet worden sein. Nach Überprüfungen deutet nun aber alles auf einen herumstreunenden Hund hin. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein großer Schäferhund-Mischling dürfte in Oberwart (Burgenland) für Verwirrung gesorgt haben. Das Tier wurde offenbar mehrfach für einen Wolf gehalten. Insgesamt sieben Sichtungen im Umfeld eines Fastfood-Restaurants wurden der zentralen Meldestelle des Landes gemeldet.

Um den Hinweisen nachzugehen, nahm man Kontakt mit umliegenden Betrieben auf, die Überwachungskameras installiert haben. Dabei ergab sich, dass vermutlich kein Wolf, sondern ein bereits länger herumstreunender Hund hinter den Beobachtungen steckt. Darüber berichtet die "Krone".

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Rund 100 Hinweise eingegangen

Die Meldestelle für Wölfe und andere Großraubtiere besteht seit dem Vorjahr. Seither wurden im Burgenland rund 100 mögliche Sichtungen registriert. Laut Landesjägermeister Roman Bunyai helfen die Meldungen dabei, das Vorkommen der Tiere besser einzuschätzen.

Ein eindeutiger Wolfsnachweis liegt allerdings nicht vor. Bisherige Hinweise der Kategorie C3 reichen dafür nicht aus, auch wenn ein Wolf dabei nicht ausgeschlossen werden kann.

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Das rät der Experte

Eine Begegnung mit einem Wolf hält Bunyai im Burgenland für äußerst unwahrscheinlich. Sollte es dennoch dazu kommen, empfiehlt er, Abstand zu halten und sich langsam zurückzuziehen. Hunde sollten unbedingt angeleint werden, da Wölfe sie als Konkurrenten betrachten können. Nähert sich das Wildtier, soll man es durch lautes Rufen und Klatschen verscheuchen.