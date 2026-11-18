Ein großer Schäferhund-Mischling dürfte in Oberwart (Burgenland) für Verwirrung gesorgt haben. Das Tier wurde offenbar mehrfach für einen Wolf gehalten. Insgesamt sieben Sichtungen im Umfeld eines Fastfood-Restaurants wurden der zentralen Meldestelle des Landes gemeldet.
Um den Hinweisen nachzugehen, nahm man Kontakt mit umliegenden Betrieben auf, die Überwachungskameras installiert haben. Dabei ergab sich, dass vermutlich kein Wolf, sondern ein bereits länger herumstreunender Hund hinter den Beobachtungen steckt. Darüber berichtet die "Krone".
Die Meldestelle für Wölfe und andere Großraubtiere besteht seit dem Vorjahr. Seither wurden im Burgenland rund 100 mögliche Sichtungen registriert. Laut Landesjägermeister Roman Bunyai helfen die Meldungen dabei, das Vorkommen der Tiere besser einzuschätzen.
Ein eindeutiger Wolfsnachweis liegt allerdings nicht vor. Bisherige Hinweise der Kategorie C3 reichen dafür nicht aus, auch wenn ein Wolf dabei nicht ausgeschlossen werden kann.
Eine Begegnung mit einem Wolf hält Bunyai im Burgenland für äußerst unwahrscheinlich. Sollte es dennoch dazu kommen, empfiehlt er, Abstand zu halten und sich langsam zurückzuziehen. Hunde sollten unbedingt angeleint werden, da Wölfe sie als Konkurrenten betrachten können. Nähert sich das Wildtier, soll man es durch lautes Rufen und Klatschen verscheuchen.