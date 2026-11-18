i Extrem niedriger Pegel nach Dürresommer. Leserreporter Historischer Zufallsfund Ausgetrocknet! Neusiedler See war früher 2 Meter tiefer Alte Messdaten zeigen: Der Neusiedler See war früher deutlich tiefer als heute. Ein Geologe der Uni Wien machte die Entdeckung durch Zufall. Von Österreich Heute 18.11.2026, 08:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Neusiedler See sorgt mit seinen niedrigen Wasserständen immer wieder für Schlagzeilen. Doch wie viel Wasser hatte der See eigentlich früher? Ein überraschender Fund in einem ungarischen Archiv liefert jetzt Antworten. Historische Messungen zeigen, dass der Neusiedler See Ende des 19. Jahrhunderts fast zwei Meter tiefer war als heute.

Entdeckt hat die Aufzeichnungen der Geologe Erich Draganits von der Universität Wien – das berichtet der ORF. In einer alten Zeitschrift stieß er zufällig auf Wasserstandsmessungen aus den Jahren 1882 bis 1909. Bisher reichten die bekannten historischen Daten nur bis 1930 zurück.

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So tief war der Neusiedler See früher

Die alten Zahlen zeigen einen gewaltigen Unterschied: Im April 1883 wurde im ungarischen Fertőboz ein Wasserstand von 116,77 Metern über Adria gemessen. Im Juli 1885 waren es in Neusiedl am See sogar 116,84 Meter, so der ORF.

Damals erreichte der See eine Tiefe von rund 3,10 Metern. Heute sind es bei einem Wasserstand von 114,92 Metern über Adria kaum mehr als 1,20 Meter. Der Unterschied beträgt damit fast zwei Meter.

Ein entscheidender Faktor: Die historischen Messungen stammen aus einer Zeit, als der Einser-Kanal noch nicht fertiggestellt war. Erst seit 1910 wird über diesen gezielt Wasser aus dem See abgeleitet.

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Neusiedler See war schon einmal ausgetrocknet

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der alten Messungen. Sie begannen nur zwölf Jahre nach einer Phase, in der der Neusiedler See zwischen 1865 und 1870 vollständig ausgetrocknet war.

Doch dafür dürfte nicht allein das Klima verantwortlich gewesen sein. Auch der Mensch griff schon damals in den Wasserhaushalt ein. "Sie wollten Ackerland gewinnen", erklärte Draganits im ORF über die damaligen Bewohner der Region.

Bereits im frühen 19. Jahrhundert wurden erste Kanäle angelegt. Damals erhielt der See noch Wasser aus mehreren Flüssen, darunter die Ikva, die Rabnitz und bei Hochwasser auch die Raab. Heute ist die Wulka sein einziger Zufluss.

Heute ist es über drei Grad wärmer

Die neu entdeckten Aufzeichnungen verlängern die bisher bekannte Messreihe um rund 28 Prozent. Für die Forscher sind sie besonders wertvoll, weil sie zeigen, wie sich der See unter anderen klimatischen Bedingungen verhielt.

Eine gemeinsame Studie von Forschern der Universität Wien, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität für Bodenkultur zeigt: Kurzfristige Veränderungen des Wasserstands hängen häufig mit Niederschlägen zusammen. Kleinere Temperaturschwankungen wirken sich dagegen weniger deutlich aus.

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Interessant ist auch der Vergleich mit heute. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge hat sich in den vergangenen 140 Jahren kaum verändert. Die mittlere Jahrestemperatur ist hingegen mittlerweile um mehr als drei Grad gestiegen.

Regen lässt Wasserstand wieder steigen

Zuletzt gab es für den Neusiedler See zumindest etwas Entspannung. Durch die jüngsten Regenfälle ist der Wasserstand wieder um einige Zentimeter gestiegen.

Mit aktuell 114,92 Metern über Adria liegt er fünf Zentimeter über dem niedrigsten Wert seit Beginn der modernen Messungen im Jahr 1965. Dennoch bewegt sich der See weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

Für Geologe Draganits ist der historische Fund auch ein Beweis dafür, wie wertvoll alte Aufzeichnungen sein können. Die Daten seien eine "wichtige Grundlage für das Verständnis vom See unter völlig unterschiedlichen hydrologischen und klimatischen Bedingungen".

Und womöglich warten noch weitere Entdeckungen in den Archiven. "Wer weiß, welche Datensätze da noch schlummern", so der Geologe.