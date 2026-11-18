i ME/CFS ist eine schwere chronische Erkrankung. Sie betrifft das Nerven- und Immunsystem. Lea Aring und Deutsche Gesellschaft für ME-CFS 433 Anmeldungen Patienten-Ansturm auf neue ME/CFS-Spezialambulanz Erst im Oktober hat sie eröffnet und der Andrang auf die neue ME/CFS-Ambulanz in Oberwart ist riesig. Jetzt soll das Personal aufgestockt werden. Von Österreich Heute 18.11.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neue ME/CFS-Ambulanz in der Klinik Oberwart im Burgenland ist erst seit wenigen Wochen geöffnet – doch die Nachfrage ist bereits riesig. Insgesamt 433 Menschen haben sich bisher für eine Behandlung angemeldet. Allein 110 davon kommen aus dem Burgenland, die übrigen aus anderen Bundesländern. Täglich gehen weitere Anmeldungen ein.

Personal soll aufgestockt werden

"Die hohe Anzahl an Anmeldungen zeigt sehr deutlich, wie groß der Bedarf für ME/CFS-Betroffene ist", erklärt Veronika Matzi, Ärztliche Direktorin der Klinik Oberwart und Mitinitiatorin der Ambulanz, gegenüber dem ORF.

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Wegen des großen Andrangs müsse das Personal entsprechend aufgestockt werden, um möglichst viele Betroffene versorgen zu können.

Krankheit schränkt Alltag massiv ein

ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis beziehungsweise Chronisches Fatigue-Syndrom. Die schwere chronische Erkrankung kann dazu führen, dass Betroffene selbst alltägliche Tätigkeiten wie Duschen, Kochen oder kurze Spaziergänge kaum mehr bewältigen können.

Typisch ist, dass sich Beschwerden nach körperlicher oder geistiger Anstrengung deutlich verschlimmern können. Dieses Phänomen wird als Post-Exertional Malaise (PEM) bezeichnet. Für schwer Erkrankte kann bereits eine geringe Belastung zu einer erheblichen Verschlechterung führen.

Spezialisierte Anlaufstellen sind in Österreich bislang rar. Die neue Ambulanz in Oberwart soll hier eine wichtige Versorgungslücke verkleinern.

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Zusätzliches Programm in Bad Tatzmannsdorf

Neben der Ambulanz gibt es auch ein sechswöchiges Therapieprogramm im Reduce Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf. Die erste Gruppe steht laut Gesundheit Burgenland bereits kurz vor dem Abschluss.

Die Bilder des Tages i ?

Welche weiteren Kapazitäten geschaffen werden können, ist noch offen. Klar ist aber schon jetzt: Der Bedarf an spezialisierter Betreuung ist deutlich größer als zunächst abgedeckt werden kann.