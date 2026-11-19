i Jetzt erobert "Der kleine Prinz" die Ballettbühne. Im NEST macht Adi Hanan den Klassiker mit viel Fantasie, Gefühl und Musik von Claude Debussy lebendig. NEST Märchenzauber auf der Bühne Dieser kleine Prinz stellt jetzt ganz Wien auf den Kopf Ein kleiner Prinz, große Gefühle und Erwachsene, die nichts kapieren: Der weltberühmte Klassiker hebt im NEST in Wien zu einer magischen Tanzreise ab. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 22:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er kommt von einem winzigen Planeten, stellt die ganz großen Fragen des Lebens und weiß über die Erwachsenen vor allem eines: Sie sind ziemlich seltsam! Jetzt erobert "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry die Ballettbühne. Im NEST wird die berühmte Geschichte in einer choreografischen Uraufführung von Adi Hanan zum Leben erweckt – mit jeder Menge Fantasie, großen Gefühlen und Musik von Claude Debussy.

Ein kleiner Prinz bringt die Großen zum Staunen

Im Mittelpunkt steht diesmal nicht nur der kleine Prinz, sondern auch der Pilot. Der steckt nämlich ziemlich tief in seiner Erwachsenenwelt fest. Erst die Begegnung mit dem ungewöhnlichen kleinen Besucher bringt ihn dazu, die Welt wieder mit Kinderaugen zu sehen.

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Auf seiner Reise trifft der kleine Prinz auf allerlei schräge Persönlichkeiten, entdeckt die Bedeutung von Freundschaft und Liebe und erinnert daran, was im Alltag oft verloren geht: die Fähigkeit zu staunen.

Und das alles ganz ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit ausdrucksstarkem Tanz, bunten Fantasiewelten und jeder Menge Emotionen.

Wiener Ballett-Talent lässt Prinzen tanzen

Hinter der Inszenierung steckt eine Frau, die die Wiener Ballettwelt bestens kennt: Adi Hanan war von 2020 bis 2025 Mitglied des Wiener Staatsballetts. Jetzt widmet sie sich als freie Künstlerin ganz ihren eigenen Kreationen.

Für die musikalische Begleitung sorgen eigens arrangierte Werke des französischen Komponisten Claude Debussy. Von zarten Klängen bis zu kraftvollen Passagen ist alles dabei. So bekommt die fantastische Reise des kleinen Prinzen ihren ganz eigenen Soundtrack.

Hier dürfen kleine Prinzen selbst loslegen

Wer vor dem Vorstellungsbesuch selbst ein bisschen Bühnenluft schnuppern möchte, hat dazu gleich zweimal Gelegenheit: Am 28. November und 5. Dezember finden jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr vorbereitende Intro-Workshops statt.

Und vielleicht nehmen am Ende nicht nur die kleinen Besucher etwas mit nach Hause. Denn die Botschaft des berühmten Prinzen ist auch nach mehr als 80 Jahren aktueller denn je: Ein bisschen weniger Erwachsenenstress und ein bisschen mehr Staunen würden uns allen guttun.