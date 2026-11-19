i Maestro Franz Welser-Möst (r.) dirigiert nach langer Pause am 22. November wieder an der Wiener Staatsoper. "Ariadne auf Naxos" wird in einer Neuinszenierung von Barrie Kosky gezeigt. Marcel Urlaub, Julia Wesely Große Emotionen Wieder fit: Stardirigent feiert Comeback an Staatsoper Franz Welser-Möst kehrt am 22. November für "Ariadne auf Naxos" an die Wiener Staatsoper zurück. Dort feiert er mit Barrie Kosky Premiere. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Größen der Opernwelt machen gemeinsame Sache: Barrie Kosky, der als möglicher Intendant der Salzburger Festspiele im Gespräch war, und Maestro Franz Welser-Möst bringen Strauss' "Ariadne auf Naxos" auf die Bühne.

Am 22. November 2026 feiert Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" in einer neuen Inszenierung in der Wiener Staatsoper Premiere. Der Stardirigent musste kürzlich wegen einer öffentlich gemachten Erkrankung pausieren.

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Wiener Luxusvilla wird zur Opernbühne

Für seine Neuinszenierung hat sich Kosky einen besonderen Schauplatz ausgesucht: die berühmte Wiener Villa Beer. Dort lässt er das wohlhabende Bürgertum auf Künstler aus Oper und Operette treffen. In der luxuriösen Gesellschaft verschwimmen die Grenzen zwischen großer Kunst und leichter Unterhaltung. Ernst und Komik, Oper und Operette prallen aufeinander. Eine Mischung, die perfekt zur ungewöhnlichen Geschichte von "Ariadne auf Naxos" passt.

Auch die Besetzung kann sich sehen lassen: Sopranistin Golda Schultz gibt als Primadonna und Ariadne ihr internationales Rollendebüt. Tenor Daniel Behle ist als Bacchus zu erleben. Beide stehen damit erstmals auf der Bühne der Wiener Staatsoper.

Weitere prominente Namen sind Kate Lindsey als Komponist, Serena Sáenz als Zerbinetta und Michael Nagy als Musiklehrer. Für eine zusätzliche Premiere sorgt Schauspielerin Andrea Eckert, die als Haushofmeisterin ihr Debüt gibt.

Besondere Ehre für Welser-Möst

Für Maestro Welser-Möst wird die Produktion gleich doppelt zum Höhepunkt. Nur drei Tage nach der Premiere wartet auf den Stardirigenten eine besondere Auszeichnung. Im Anschluss an die Vorstellung am 25. November wird er zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt. Damit würdigt das Haus am Ring seine langjährige künstlerische Verbundenheit mit der Oper.