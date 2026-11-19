i Armin Assinger moderiert die Millionen-Show seit 2002. APA-Images / First Look / Günther Pichlkostner Museums-Besuch Rollentausch! Assinger muss plötzlich selbst liefern Sonst stellt er Fragen, diesmal muss er selbst liefern: Armin Assinger stellt in der Albertina sein Kunstwissen unter Beweis – und überrascht dabei. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das hat Seltenheitswert! Normalerweise bringt Armin Assinger (62) in der "Millionenshow" seine Kandidaten mit kniffligen Fragen ins Schwitzen. Doch diesmal werden die Rollen getauscht! Anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Albertina nimmt der ehemalige Skirennläufer selbst auf dem heißen Stuhl Platz – und beweist dabei überraschend viel Kunstwissen.

"Albertina, the place to be overwhelmed", scherzt Assinger zu Beginn des Videos, das im Rahmen von "My Albertina" entstanden ist. Danach geht es ans Eingemachte!

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Assinger braucht keinen Joker

Gleich die erste Frage sitzt: Welches Tier zeigt das berühmte Werk von Albrecht Dürer? Für Assinger kein Problem: "Hase!" Auch bei der Frage nach dem Standort des Museums muss der Quiz-Profi nicht lange überlegen. "Wien", lautet die richtige Antwort. Sein trockener Kommentar: "Die Frage geht ohne Joker."

Doch dann wird es anspruchsvoller. Wofür ist die Albertina international besonders bekannt? Auch hier glänzt Assinger mit der richtigen Antwort: die grafische Sammlung.

Mit diesem Wissen überrascht er alle

Bei der letzten Frage kann der "Millionenshow"-Star sogar noch einen draufsetzen. Auf die Frage nach dem Gründungsjahr der Albertina antwortet er nicht nur korrekt mit 1776, sondern liefert gleich eine kleine Geschichtsstunde dazu.

Die Albertina wurde am 4. Juli 1776 gegründet – jenem Tag, an dem auch die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verabschiedet wurde.

Vier Fragen, vier richtige Antworten! Was als humorvoller PR-Gag zum großen Museumsjubiläum gedacht ist, zeigt vor allem eines: Der ehemalige Ski-Star kennt sich offenbar nicht nur auf der Piste und im Quizstudio aus, sondern auch in der Kunstwelt bestens. Und einen Joker hat er dafür nicht einmal gebraucht.