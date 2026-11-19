i London, Großbritannien: Muse in der O2 Arena am 16. November 2026. Die Bandmitglieder Matthew Bellamy, Dominic Howard und Chris Wolstenholme. APA-Images / Camera Press / Ricky Swift 15.000 Fans völlig baff KI-Roboter stiehlt Rockstars plötzlich die Show Beim Muse-Konzert in Berlin staunten 15.000 Fans: Plötzlich sang ein Roboter mitten im Publikum mit – und stahl den Rockstars beinahe die Show. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da staunten selbst eingefleischte Rockfans! Beim Tourauftakt in Deutschland verwandelte die britische Band Muse am Mittwochabend die Berliner Uber Arena in ein gigantisches Science-Fiction-Spektakel. Mit Lasern, einem riesigen Raumschiff und einem ganz besonderen Überraschungsgast: Roboter Ameca, der plötzlich selbst zum Mikrofon griff.

Und der metallene Neuzugang hatte einiges drauf! Während des Songs "Kill or Be Killed" tauchte Ameca zunächst auf den riesigen Leinwänden auf. Doch dann die Überraschung: Der humanoide Roboter stand tatsächlich mitten unter den Fans!

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Roboter stiehlt Rockstars die Show

Ameca beließ es nicht bei einem kurzen Gastauftritt. Der Roboter sang, winkte, bewegte sich zur Musik, kündigte Songs an und heizte den Fans ordentlich ein. Bei "Psycho" legte er sogar ein martialisches Gebrüll hin. Da wurde selbst Frontmann Matt Bellamy (48) beinahe zur Nebensache. Denn Ameca hatte offenbar mehr Redebedarf als der Sänger selbst.

Doch nicht nur der singende Blech-Kollege sorgte für offene Münder. Über der Bühne schwebte ein gigantischer, beweglicher Ring, der sich in ein futuristisches Raumschiff verwandelte. Dazu schossen Laserstrahlen durch die Halle, während auf den Leinwänden Astronauten und außerirdische Wesen auftauchten.

Auch die Fans wurden Teil des Spektakels: Ihre leuchtenden Armbänder blinkten im Takt der Musik und verwandelten die gesamte Arena in ein buntes Lichtermeer.

15.000 Fans auf musikalischer Weltraumreise

Musikalisch ließen die Briten ebenfalls nichts anbrennen. Bei Hits wie "Supermassive Black Hole", "Hysteria" und "Time Is Running Out" bebte die Halle. Nach "Knights of Cydonia" wurde die Arena sogar zum Dancefloor – inklusive tanzendem Roboter.

Nach knapp zwei Stunden war die musikalische Weltraumreise vorbei. Eines dürfte den 15.000 Besuchern aber besonders in Erinnerung bleiben: Bei Muse rocken mittlerweile nicht nur Menschen die Bühne.

Wer das außergewöhnliche Spektakel noch live erleben möchte, hat am 24. und 25. November Gelegenheit dazu. Dann gastiert die Band für zwei weitere Konzerte in Düsseldorf.