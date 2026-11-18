i Cher, Harry Styles und Billie Eilish (v.l.) rocken im Juni 2027 das Glastonbury Festival in England. Instagram, Imago Star-Alarm in England Cher, Harry Styles, Billie Eilish: Glastonbury wird Hit Das Line-Up des beliebten Festivals kann sich nächstes Jahr sehen lassen. Gleich vier Megastars sind unter den Headlinern. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das wird ein Musik-Spektakel der Superlative! Nach einem Jahr Pause meldet sich das legendäre Glastonbury-Festival 2027 mit einem gewaltigen Star-Aufgebot zurück. Am 18. November wurde das erste Programm veröffentlicht. Und das hat es in sich: Gleich mehrere der größten Namen der internationalen Musikszene werden im kommenden Sommer in England auftreten.

Vom 23. bis 27. Juni 2027 verwandelt sich die berühmte Worthy Farm in Somerset wieder in ein Paradies für Musikfans. Besonders im Rampenlicht stehen Harry Styles, Billie Eilish und Sam Fender. Die drei Superstars übernehmen die Hauptauftritte auf der berühmten Pyramid Stage.

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Harry Styles und Billie Eilish als Höhepunkte

Für Ex-One-Direction-Star Styles wird es eine Premiere: Der britische Sänger steht erstmals beim Glastonbury-Festival auf der Bühne. Am Samstagabend gehört ihm die große Show. Billie Eilish ist dagegen bereits mit dem Festival vertraut. Die US-Sängerin schrieb 2022 Geschichte, als sie mit nur 20 Jahren als jüngster Solostar einen Hauptauftritt absolvierte. 2027 kehrt sie am Sonntagabend auf die Hauptbühne zurück. Den Auftakt der drei großen Abendshows macht am Freitag der britische Rockmusiker Sam Fender.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgt Pop-Ikone Cher. Die 80-Jährige wird am Sonntagnachmittag beim traditionellen Auftritt für Musiklegenden auf der Bühne stehen. Ein besonderer Moment, schließlich ist die Sängerin seit 2020 nicht mehr auf Tournee gegangen. Damit tritt sie in die Fußstapfen berühmter Kollegen wie Kylie Minogue, Dolly Parton und Lionel Richie, die bei dem Festival bereits für unvergessliche Momente sorgten.

Doch damit ist die Liste der Stars noch lange nicht zu Ende: Auch Massive Attack, Kraftwerk, Lily Allen, The xx, Robyn, Ellie Goulding, FKA Twigs und Primal Scream sind angekündigt. Dazu gesellen sich jüngere Stars wie Sombr, Lola Young und Teddy Swims. Weitere Künstler sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Tickets waren nach 45 Minuten weg

Wer bei diesem Star-Aufgebot unbedingt dabei sein möchte, hat allerdings ein Problem: Die Eintrittskarten sind bereits ausverkauft! Am 4. Oktober gingen die regulären Tickets in den Verkauf. Nur 45 Minuten später war alles vorbei. Und das, obwohl ein Festivalpass stolze 408 britische Pfund kostet.

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Ganz aussichtslos ist die Situation für Musikfans aber noch nicht. Im Frühjahr 2027 sollen zurückgegebene und stornierte Karten erneut angeboten werden. Das Festival blickt übrigens auf eine lange Geschichte zurück. 1970 begann alles mit rund 1.500 Besuchern auf einer Farm. Heute zählt Glastonbury zu den berühmtesten Musikveranstaltungen der Welt. Rund 200.000 Menschen machen das Gelände während des Festivals zu einer riesigen Zeltstadt.