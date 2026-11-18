i Andrea Vilter (seit 2023 im Amt) wird sich nicht für eine zweite Amtszeit bewerben und dem Haus 2028 den Rücken kehren. APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU Paukenschlag am Schauspielhaus Streit um Fusion! Theater-Chefin schmeißt hin Überraschender Abgang am Schauspielhaus Graz! Intendantin Andrea Vilter wird ihren Vertrag nicht verlängern. Grund ist die geplante Theater-Fusion. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Schauspielhaus Graz stehen die Zeichen auf Abschied! Intendantin Andrea Vilter (seit 2023 im Amt) wird sich nicht für eine zweite Amtszeit bewerben und dem Haus 2028 den Rücken kehren. Das gab sie am Dienstagabend bekannt.

Der Grund für ihren Rückzug: Die geplante Fusion mit dem Kinder- und Jugendtheater Next Liberty stößt bei der Theater-Chefin auf heftige Kritik. Neben "intransparent wahrgenommenen Entscheidungsprozessen" habe sie auch grundsätzliche Zweifel an dem Vorhaben.

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"Rotstift-Sparmaßnahme" sorgt für Ärger

Leicht gefallen sei ihr die Entscheidung keineswegs. "Ich bin diesem Haus, den Mitarbeitenden, dem Ensemble und unserem Publikum eng verbunden", betont Vilter in einer schriftlichen Stellungnahme, schreibt der Standard.

Mit der geplanten Zusammenlegung kann sie sich allerdings nicht anfreunden. Sie bezeichnet die Fusion als "Rotstift-Sparmaßnahme ohne überzeugendes inhaltliches und betriebliches Konzept".

Besonders kritisch sieht sie die ungeklärten Zuständigkeiten und Haftungsfragen. "Für eine Konstruktion mit ungeklärten Kompetenzen und Haftungsfragen kann ich keine Verantwortung übernehmen und bedaure das sehr", stellt sie klar.

Vilter hatte 2023 die Leitung des Schauspielhauses Graz von Iris Laufenberg übernommen, die damals ans Deutsche Theater in Berlin wechselte. Nach fünf Jahren ist für die gebürtige Kölnerin nun Schluss in Graz.