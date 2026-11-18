i Heißt James Blunt jetzt tatsächlich Ryan Air? APA-Images / PA / Matt Crossick Alles nur ein Gag? Wegen Chart-Erfolg! James Blunt heißt jetzt anders Weil sein neues Album die Charts stürmte, muss sich Schmusesänger James Blunt jetzt von seinem Namen verabschieden. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus James Blunt wird Ryan Air! Der britische Sänger („You're Beautiful“) hat offenbar tatsächlich ernst gemacht und eine Namensänderung beantragt. Den vermeintlichen Beweis lieferte der 52-Jährige jetzt höchstpersönlich auf Instagram.

Der Hintergrund ist kurios: Blunt hatte seinen Fans zuvor in einem selbstironischen Video versprochen, sich in Ryan Air umzubenennen, sollte sein neues Album "Airplane Mode" auf Platz eins der britischen Albumcharts landen. Gesagt, getan! Die Platte schaffte es an die Spitze – und plötzlich wurde aus dem Scherz bitterer Ernst.

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Sänger hebt mit neuem Namen ab

Auf Instagram veröffentlichte Blunt nun ein Dokument, das seine Namensänderung belegen soll. Besonders lustig: Laut dem Schriftstück soll der Musiker künftig offiziell Ryan Bel Air heißen.

In Großbritannien ist eine solche Namensänderung übrigens relativ unkompliziert. Dort kann man seinen Namen mittels eines sogenannten "deed poll" ändern lassen.

Ob der Sänger den Schritt tatsächlich rechtsgültig vollzogen hat oder ob hinter der ganzen Aktion doch nur ein ausgeklügelter PR-Gag steckt, ist allerdings noch unklar. Auch eine mögliche Werbekooperation mit der Billigfluglinie Ryanair steht im Raum.

Schon wieder Namens-Wirbel!

Für Blunt ist es übrigens nicht der erste Ausflug in die Welt der skurrilen Namen. Schon vor rund zwei Jahren versprach er seinen Fans, sich umzubenennen, sollte die Jubiläumsausgabe seines Erfolgsalbums "Back to Bedlam" erneut die Chartspitze erobern.

Seine Fans hatten damals einen besonders kreativen Vorschlag parat: "Blunty McBluntface". Zum Glück für den Sänger blieb ihm diese Namensänderung erspart.

Diesmal könnte er allerdings tatsächlich abheben – zumindest namentlich.