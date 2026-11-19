i Ethan Hawke und Austin Amelio (v.l.) kämpfen in "The Weight - Im Goldrausch" ums Überleben. Polyfilm Kampf ums Überleben Hollywood-Stars im tödlichen Goldrausch Ein gefährlicher Goldtransport und jede Menge Verrat: Der neue Kinofilm "The Weight – Im Goldrausch" bringt Ethan Hawke und Russell Crowe zusammen. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Im historischen Thriller "The Weight - Im Goldrausch" (ab 19. November im Kino) schlüpft Ethan Hawke in die Rolle des verzweifelten Familienvaters Samuel Murphy, der während der Weltwirtschaftskrise alles riskiert, um seine Tochter wiederzusehen. An seiner Seite: Oscar-Preisträger Russell Crowe, der einen skrupellosen Lageraufseher verkörpert.

Oregon, 1933: Nach dem Tod seiner Frau wird Murphy von seiner Tochter getrennt und in ein Arbeitslager gesteckt. Seine einzige Hoffnung auf ein Wiedersehen ist ein gefährlicher Handel mit dem brutalen Aufseher Clancy (Crowe). Dieser verspricht ihm eine vorzeitige Entlassung, wenn er sich einer Gruppe Schmuggler anschließt, die einen wertvollen Goldtransport durch die unbarmherzige Wildnis bringen soll.

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Verrat lauert auf Schritt und Tritt

Doch die Mission entwickelt sich schnell zum Albtraum. Nicht nur das gefährliche Gelände macht den Männern zu schaffen. Auch innerhalb der Gruppe wachsen Misstrauen und Spannungen. Verrat droht das Unternehmen jederzeit zum Scheitern zu bringen.

Je näher Murphy seinem Ziel kommt, desto mehr muss er sich fragen, wie weit er für seine Freiheit gehen will. Und welchen Preis er bereit ist zu zahlen, um seine Tochter endlich wieder in die Arme schließen zu können.

Dreharbeiten nahe Österreichs

Für Regisseur Padraic McKinley ist "The Weight - Im Goldrausch" das Spielfilmdebüt. Zuvor arbeitete er jahrelang als Editor für Film und Fernsehen, ehe er selbst auf dem Regiestuhl Platz nahm. Besonders überraschend: Obwohl die Geschichte in der rauen Wildnis des US-Bundesstaates Oregon spielt, wurde der gesamte Film in Bayern gedreht. "Heute" verlost 10x2 Tickets.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 26.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.