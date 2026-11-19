i Schauspielerin Maya Unger beim Fotoshooting und Interview mit Anna Wallinger im Cafe Stein anlässlich ihrer Rolle in neuen Landkrimi Folgen im ORF. Helmut Graf/Tageszeitung Heute Die Neue im Landkrimi "Boomer gegen Gen Z": Frischer Wind im ORF-Krimi Maya Unger (31) mischt den ORF-Landkrimi "Steirerbiest" auf. Im "Heute"-Talk verrät sie, warum sie mit ihrem Kollegen Hary Prinz ab und zu aneckt. Von Anna Wallinger 19.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Kollegin, neue Sprüche und jede Menge Zündstoff! Im ORF-Landkrimi "Steirerbiest" (24. November, 20.15 Uhr, ORF 1) bekommt Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) eine neue Partnerin zur Seite gestellt. Nach dem Abschied von Anna Unterberger übernimmt Maya Unger als Lena Herzog – und die hat es faustdick hinter den Ohren.

"Lena Herzog ist zielstrebig und lässt sich nicht leicht von ihrem Weg abbringen. Manche würden das vielleicht trotzig nennen. Sie ist ehrgeizig, neugierig und relativ frech", erzählt Unger im Interview.

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"Boomer gegen Gen Z" sorgt für Lacher

Dass zwischen dem gemütlichen Krimi-Routinier und seiner jungen, ehrgeizigen Kollegin nicht immer alles harmonisch abläuft, ist vorprogrammiert. "Er ist der alteingesessene Kommissar, der nicht mehr so wirklich Lust hat, alles zu machen", schmunzelt Unger über ihren TV-Partner.

Während Bergmann es lieber etwas ruhiger angeht, will Lena jeden Stein umdrehen. "Da prallen die Generationen schon oft aufeinander – Boomer gegen Gen Z beziehungsweise Millennials", erklärt die Schauspielerin. Und genau das macht für sie den Reiz aus: "Aus diesem Generationenkonflikt ergeben sich auch viele Situationen, die jede Menge Humor mit sich bringen."

Mord, Sammelkarten und ein heißer Flirt

Langweilig wird es beim ersten gemeinsamen Einsatz jedenfalls nicht. Nach einem tödlichen Messerstich landen die Ermittler mitten in der Welt der Sammelkarten. Im Zentrum steht eine begehrte Karte namens "Biest", für die Sammler bis zu 30.000 Euro hinblättern sollen.

Während Bergmann mit der ungewöhnlichen Szene wenig anfangen kann, spielt Lena mit ihrem Insiderwissen groß auf.

Doch nicht nur der Mordfall bringt die beiden auf Trab. Auch privat bahnt sich eine pikante Verwicklung an: Bergmann lernt ausgerechnet Lenas Mutter Verena (Ulrike C. Tscharre) kennen – und zwischen den beiden funkt es. Ob die junge Ermittlerin darüber begeistert sein wird?

"Solche Rollen geben mir Freiheit als Frau"

Für Unger ist Lena Herzog aber weit mehr als nur eine freche Krimi-Figur. Die selbstbewusste Ermittlerin hat auch auf ihr eigenes Leben abgefärbt.

"Eine Gemeinsamkeit zwischen mir und der Figur Lena Herzog liegt auf jeden Fall in unserer Besessenheit – wir machen beide nichts halbherzig", verrät sie. Ganz so vorlaut wie ihre Rolle sei sie allerdings nicht.

Besonders schätzt die Schauspielerin Lenas Schlagfertigkeit: "Solche Rollen wie Lena Herzog spielen zu dürfen, gibt mir auch eine gewisse Freiheit als Frau."

Und manchmal holt sie sich von ihrer TV-Figur sogar Tipps für den Alltag. "Ich erlebe auch privat Situationen, in denen ich mir denke: Wie würde Lena das jetzt machen?"

Klare Worte zur Gleichberechtigung

Auch abseits der Kamera hat Unger eine klare Meinung. Besonders beim Thema Gleichstellung sieht sie noch viel Luft nach oben.

"Ich finde, dass man erst mit der Mutterrolle so richtig merkt, wie weit wir von einer Gleichstellung zwischen Mann und Frau noch entfernt sind", sagt die Schauspielerin. Das Problem liege häufig weniger am guten Willen als an gesellschaftlichen Strukturen.

Einen Satz aus ihrem jüngsten Filmprojekt über Bruno Kreisky hat sie besonders verinnerlicht: "Ja, mit der Gleichstellung von Mann und Frau dauert’s eh nur mehr 100 Jahre." Ihr Fazit: "Wir sind natürlich schon um vieles weiter, aber noch lange nicht am Ziel."

Auf dem Bildschirm zeigt Unger jedenfalls schon jetzt, wie eine Frau ihren Platz behauptet – auch neben einem alteingesessenen Chefinspektor.

TV-Tipp: "Steirerbiest" läuft am Dienstag, 24. November, um 20.15 Uhr in ORF 1. Am 1. Dezember folgt mit "Steirerhass" bereits der nächste Fall des neuen Ermittlerduos. Beide Filme sind jeweils 24 Stunden vor der TV-Premiere auf ORF ON abrufbar.