i Performance "another WASTEland" von Claudia Bosse mit Lucia Mauri, Su Huber und Carla Rihl ist von 3. bis 5. Dezember im Wiener Tanzquartier zu sehen. Foto: Markus Gradwohl Tanzperformance Gewinne 2 Karten für "another WASTEland" "Heute" verlost 1 x 2 Karten für die Tanzperformance "another WASTEland" am Samstag, 5. Dezember 2026 im Tanzquartier Wien. Von Irma Basagic 19.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

"another WASTEland" Datum : Samstag, 5. Dezember 2026, 19:30 Uhr

: Samstag, 5. Dezember 2026, 19:30 Uhr Ort: Tanzquartier, TQW Halle G, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Tanzquartier, TQW Halle G, Museumsplatz 1, 1070 Wien Web: theatercombinat.com/wp/another-wasteland/

Mit dem Langzeitprojekt "haunted landscape/s" behandelt Claudia Bosse seit 2024 verwundete Landschaften als künstlerisches Gegenüber. Damit wagt Bosse und ihr theatercombinat einen wirklichen Perspektivenwechsel – weg vom Menschen, hin zu den von ihm verwundeten Landschaften.

Die neue Uraufführung "another WASTEland" beschwört erstmals drei aktuelle Landschaften in je eigener ästhetischer Form im Tanzquartier Wien.

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"another WASTEland" Über das Zerstörte und Außer-Kraft-Gesetzte

Die aktuelle Arbeit "another WASTEland" von Claudia Bosse führt zu drei Landschaften, die je auf spezifische Weise räumlich und medial in Erscheinung treten: ein austrocknender Fluss (Laute), eine verlorene Brache (Bewegung) und eine zerstörte Kriegslandschaft (Sprache).

Menschliche Einschnitte in Geologie und Ökologie der Erde – von Kriegszerstörungen über Ressourcenabbau bis zum Klimawandel – werden dabei nicht nur benannt, sondern erlebt, erspürt und erlitten.

Das Team von "another WASTEland" Choreographie / Raum / Konzept : Claudia Bosse

: Claudia Bosse Performance: Su Huber, Lucia Mauri, Carla Rihl, Marcella San Pedro und Amina Ricetti (Part 1 & Areal Coaching), Yosi Wanunu (Part 3 & Research Advice)

Mitmachen & 2 Karten gewinnen

So einfach geht's: Trage deine wichtigsten Kontaktdaten ein und klicke auf "Teilnehmen. Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 30. November 2026, 09:00 Uhr. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.