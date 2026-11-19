Mit dem Langzeitprojekt "haunted landscape/s" behandelt Claudia Bosse seit 2024 verwundete Landschaften als künstlerisches Gegenüber. Damit wagt Bosse und ihr theatercombinat einen wirklichen Perspektivenwechsel – weg vom Menschen, hin zu den von ihm verwundeten Landschaften.
Die neue Uraufführung "another WASTEland" beschwört erstmals drei aktuelle Landschaften in je eigener ästhetischer Form im Tanzquartier Wien.
Die aktuelle Arbeit "another WASTEland" von Claudia Bosse führt zu drei Landschaften, die je auf spezifische Weise räumlich und medial in Erscheinung treten: ein austrocknender Fluss (Laute), eine verlorene Brache (Bewegung) und eine zerstörte Kriegslandschaft (Sprache).
Menschliche Einschnitte in Geologie und Ökologie der Erde – von Kriegszerstörungen über Ressourcenabbau bis zum Klimawandel – werden dabei nicht nur benannt, sondern erlebt, erspürt und erlitten.
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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Montag, 30. November 2026, 09:00 Uhr. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.