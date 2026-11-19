i Der Deutsche Rapper Pa Sports hat sich nach 23 Jahren Cannabis-Konsum dazu entschieden, aufzuhören. Instagram Nach 23 Jahren Konsum Schock! Rapper bricht beim Entzug zusammen Der deutsche Musiker Pa Sports will endlich mit dem Cannabis-Entzug. Am dritten Tag seiner Therapie brach er emotional zusammen. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Deutsche Rapper Pa Sports hat sich nach 23 Jahren Cannabis-Konsum dazu entschieden, aufzuhören. Seit wenigen Tagen befindet er sich in einem Entzugsprogramm und absolviert täglich ein drei- bis fünfstündiges Programm in einer Klinik.

Bereits in der zweiten Nacht bemerkte der Musiker starke Entzugserscheinungen. Nach nur rund drei Stunden Schlaf wachte er am dritten Tag auf und brach sofort zusammen. "Als ich meine Augen geöffnet habe, bin ich innerhalb von zwei bis drei Sekunden komplett zusammengebrochen. Dieser Impact an Emotionen – wow", schilderte der 36-Jährige in einem Video.

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Zweite Lebenshälfte ohne Drogen

Der Rapper erklärt, dass er "die zweite Hälfte" seines Lebens "drogenfrei gestalten" möchte. Diesen Entschluss habe er bereits vor eineinhalb Jahren gefasst. Seitdem hat er auch mit Sport begonnen und seine Ernährung umgestellt.

Cannabis kann sowohl körperlich als auch psychisch abhängig machen. Gerade nach so vielen Jahren des Konsums kann ein Entzug heftig ausfallen. Pa Sports schläft nicht in der Klinik, sondern nimmt ambulant am Programm teil.

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"Jeder Mensch muss für sich selbst entscheiden, was er in seinem Leben gebrauchen kann und was er loswerden möchte. Ich habe mir lange Zeit Ausreden zurechtgelegt, warum ich nicht aufhören müsste", so der 36-Jährige.