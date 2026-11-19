i Eine junge Bergsteigerin erfriert, nachdem ihr Lebens- und Weggefährte sie wenige Meter unterhalb des Gipfels zurückgelassen hat. Eine ORF Doku enthüllt nun. ORF/HolyScreen Media GmbH BergDoku Am Großglockner zurückgelassen – ORF enthüllt Drama Eine junge Bergsteigerin erfriert am Großglockner, nachdem ihr Freund sie zurückgelassen hat. Jetzt rollt eine ORF-Doku das tödliche Drama auf. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Nacht, die tödlich endet: Im Jänner 2025 kämpft eine junge Bergsteigerin am Großglockner ums Überleben. Nur wenige Meter unterhalb des Gipfels wird sie von ihrem Lebens- und Weggefährten zurückgelassen. Die Frau erfriert in der eisigen Bergwelt.

Was ist damals wirklich am Stüdlgrat passiert? Warum blieb die junge Frau allein zurück? Und hätte die Tragödie verhindert werden können?

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Bilder: Webcam filmte Todes-Drama am Großglockner mit i ?

Wenn die Liebe am Berg auf der Strecke bleibt

Diesen brisanten Fragen geht die neue ORF-Dokumentation "True Stories: TATsache Großglockner" nach. Dabei rückt auch ein Phänomen ins Rampenlicht, das einen ebenso ungewöhnlichen wie bitteren Namen trägt: "Alpine Divorce".

Bilder: Gefährlicher Rettungseinsatz am Großglockner i ?

Gemeint ist das Zurücklassen des Partners oder der Partnerin bei gemeinsamen Bergtouren – mitunter unter lebensgefährlichen Bedingungen. Der tragische Fall am höchsten Berg Österreichs wirft damit Fragen auf, die weit über das Schicksal des jungen Paares hinausgehen.

ORF zeigt tödliches Bergdrama zur Primetime

Die Dokumentation verspricht eine spannende Spurensuche zwischen Liebe, Verantwortung und Überlebenskampf in extremer Höhe.

"True Stories: TATsache Großglockner" läuft am Donnerstag, 19. November, um 20.15 Uhr auf ORF 1.