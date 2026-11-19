Es ist eine Nacht, die tödlich endet: Im Jänner 2025 kämpft eine junge Bergsteigerin am Großglockner ums Überleben. Nur wenige Meter unterhalb des Gipfels wird sie von ihrem Lebens- und Weggefährten zurückgelassen. Die Frau erfriert in der eisigen Bergwelt.
Was ist damals wirklich am Stüdlgrat passiert? Warum blieb die junge Frau allein zurück? Und hätte die Tragödie verhindert werden können?
Diesen brisanten Fragen geht die neue ORF-Dokumentation "True Stories: TATsache Großglockner" nach. Dabei rückt auch ein Phänomen ins Rampenlicht, das einen ebenso ungewöhnlichen wie bitteren Namen trägt: "Alpine Divorce".
Gemeint ist das Zurücklassen des Partners oder der Partnerin bei gemeinsamen Bergtouren – mitunter unter lebensgefährlichen Bedingungen. Der tragische Fall am höchsten Berg Österreichs wirft damit Fragen auf, die weit über das Schicksal des jungen Paares hinausgehen.
Die Dokumentation verspricht eine spannende Spurensuche zwischen Liebe, Verantwortung und Überlebenskampf in extremer Höhe.
"True Stories: TATsache Großglockner" läuft am Donnerstag, 19. November, um 20.15 Uhr auf ORF 1.