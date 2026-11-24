i Kühlschrank oder Küchenregal? Bei der Lagerung von Eiern kommt es auf ein entscheidendes Detail an. Pexels/cottonbro studio Genuss-Frage Gehören Eier in den Kühlschrank? So lagerst du richtig Im Handel kommen Eier ganz ohne Kühlung aus, zu Hause wird sie hingegen empfohlen. Was hinter dem vermeintlichen Widerspruch steckt. Von Heute Life 24.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wocheneinkauf wandert eine Packung Eier in den Einkaufswagen. Zu Hause angekommen, werden Milch, Butter, Käse und auch die Eier direkt in den Kühlschrank geräumt. Doch Moment mal: Während die anderen Lebensmittel bereits im Supermarkt gekühlt wurden, standen die Eier dort bei Zimmertemperatur im Regal. Warum eigentlich?

Auch der eigens dafür vorgesehene Eiereinsatz im Kühlschrank vermittelt den Eindruck, dass die empfindlichen Lebensmittel unbedingt gekühlt werden müssen. Machen wir uns also völlig umsonst die Mühe oder steckt hinter der unterschiedlichen Lagerung ein guter Grund?

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Darum bleiben Eier im Supermarkt ungekühlt

Tatsächlich hat die ungekühlte Lagerung im Handel einen entscheidenden Vorteil. Hühnereier reagieren nämlich besonders empfindlich auf Temperaturschwankungen. Gelangen gekühlte Eier in eine wärmere Umgebung, kann sich Kondenswasser auf der Schale bilden. Was zunächst harmlos klingt, kann zum Hygieneproblem werden. Die Feuchtigkeit begünstigt das Überleben von Mikroorganismen auf der Eierschale und erleichtert ihnen das Eindringen ins Innere. Dadurch können die Eier schneller verderben.

Würden Eier bereits im Supermarkt gekühlt angeboten, könnte die Kühlkette spätestens beim Heimtransport unterbrochen werden. Die ungekühlte Lagerung im Handel hat also durchaus ihren Sinn.

Zu Hause gilt eine andere Regel

In den eigenen vier Wänden sieht die Sache allerdings anders aus. Denn bei niedrigen Temperaturen bleiben Eier deutlich länger frisch. Zudem wird die Vermehrung von Bakterien wie Salmonellen gebremst. Auch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen empfiehlt deshalb, rohe Eier vorsichtshalber im Kühlschrank aufzubewahren und erst unmittelbar vor der Verarbeitung herauszunehmen.

Ideal ist eine durchgängige Lagerung bei maximal sieben Grad. Wer seine Eier einmal eingekühlt hat, sollte sie also nicht ständig zwischen Kühlschrank und Küchenarbeitsplatte hin- und herräumen. Wer frisch gekaufte Eier zeitnah verarbeitet, kann grundsätzlich auch auf die Kühlung verzichten. Die sicherere Variante bleibt jedoch der Kühlschrank.

Mit diesem Trick erkennst du frische Eier

Das Mindesthaltbarkeitsdatum von Eiern liegt bei 28 Tagen nach dem Legen. Wer wissen möchte, wie alt ein Ei bereits ist, kann den beliebten Wasserglas-Trick ausprobieren. Während frische Eier am Boden liegen bleiben, richten sich ältere Exemplare zunehmend auf oder schwimmen an der Oberfläche. Der Grund dafür ist die Luftkammer im Inneren des Eis, die mit zunehmendem Alter größer wird. Ob ein Ei tatsächlich noch unbedenklich genießbar ist, lässt sich mit diesem Test allerdings nicht zuverlässig feststellen.

Auch beim Aufschlagen lohnt sich ein genauer Blick: Je frischer das Ei, desto dickflüssiger ist das Eiklar und desto stärker wölbt sich der Dotter. Frische Eier sind zudem nahezu geruchlos.

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Stark verschmutzte Eier oder solche mit beschädigter Schale solltest du vorsichtshalber entsorgen. Für Tiramisu, selbst gemachte Mayonnaise und andere Speisen mit rohen Eiern gilt außerdem: Verwende ausschließlich besonders frische Exemplare.