i Viele schwören auf Backpapier im Airfryer. iStock/SGAPhoto Hersteller warnen Darum solltest du kein Backpapier in den Airfryer legen Damit der Airfryer nach dem Essen möglichst sauber bleibt, greifen viele zu Backpapier oder Silikonformen. Doch nicht jede Einlage ist eine gute Idee. Von Heute Life 24.11.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Außen herrlich knusprig, innen wunderbar saftig und das mit kaum einem Tropfen Öl: Die Heißluftfritteuse hat sich in vielen Küchen längst zum unverzichtbaren Alltagshelfer gemausert. Wären da nicht die lästigen Fettspritzer und eingebrannten Essensreste, die nach dem Genuss auf ihre Beseitigung warten.

Um sich das mühsame Schrubben zu ersparen, greifen viele zu einem altbewährten Küchenhelfer: Backpapier. Einfach den Korb damit auslegen, Lebensmittel hinein und los geht's. Was zunächst unheimlich praktisch klingt, kann allerdings ordentlich nach hinten losgehen.

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Küchentrick mit Folgen

Anders als beim klassischen Backrohr lebt die Heißluftfritteuse von einer besonders intensiven Luftzirkulation. Die heiße Luft umströmt die Lebensmittel von mehreren Seiten und sorgt so dafür, dass Pommes, Hendl und Co. in kurzer Zeit knusprig werden. Wer den Boden des Frittierkorbs mit Backpapier auslegt, kann diesen Effekt jedoch ausbremsen. Der Airfryer-Hersteller Philips rät deshalb von der Verwendung ab. Auch in der darunterliegenden Auffangschale kann das Papier die Luftzirkulation behindern.

Die Folge: Das Essen gart möglicherweise ungleichmäßig, bleibt weniger knusprig oder benötigt länger. Damit könnte ausgerechnet der vermeintlich praktische Küchentrick auch den Stromverbrauch in die Höhe treiben.

Plötzlich steht das Papier in Flammen

Besonders gefährlich wird es, wenn der Airfryer samt Backpapier, aber ohne Lebensmittel eingeschaltet wird. Durch die kräftige Luftströmung kann das leichte Papier nach oben gewirbelt werden und direkt an das Heizelement gelangen. Dort kann es sich entzünden. Auch von Alufolie rät Philips aus Sicherheitsgründen ab.

Sind Silikonformen die bessere Alternative?

Mittlerweile gibt es zahlreiche wiederverwendbare Silikoneinsätze, die den Frittierkorb sauber halten sollen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Geschlossene Formen können den Luftstrom ebenfalls beeinträchtigen. Zudem warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen davor, Silikonbackformen auf mehr als 200 Grad zu erhitzen, selbst wenn der Hersteller höhere Temperaturen angibt. Bei großer Hitze können unerwünschte chemische Stoffe ins Essen übergehen.

Wer solche Einsätze verwendet, sollte auf lebensmittelgeeignetes, ausdrücklich für diesen Einsatz vorgesehenes Silikon achten und die Temperaturvorgaben beachten. Herkömmliche Plastikbehälter haben im Airfryer nichts verloren.

Lieber kurz putzen als lange ärgern

Am unkompliziertesten ist es, den Frittierkorb einfach ohne Einlage zu verwenden. Fettrückstände lassen sich nach dem Abkühlen mit warmem Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm entfernen. Viele Modelle verfügen zudem über spülmaschinenfeste Einzelteile.