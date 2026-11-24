i KFC bringt mit dem Doctor-Doom-Menü ab 26. November Marvel-Flair in seine österreichischen Filialen. iStock/marcoprati Neu ab 26. November KFC überrascht seine Kunden zum Doomsday Schwarzer Burger, grüne Soßen und Marvel-Figuren: KFC bringt ab 26. November ein düsteres Avengers-Menü nach Österreich. Von Heute Life 24.11.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwarzer Burger, giftgrüne Soßen und Sammelfiguren im Superhelden-Look: Bei KFC wird es jetzt düster. Die Fast-Food-Kette holt sich mit einer neuen Kooperation den Marvel-Bösewicht Doctor Doom auf die Speisekarte. Ab 26. November können Fans in Österreich das limitierte Menü bestellen – inklusive exklusiver Verpackung und Sammlerfiguren.

Doctor Doom zwischen Burger und Pommes

Anlass für die ungewöhnliche Zusammenarbeit ist der neue Marvel-Film "Avengers: Doomsday", der am 16. Dezember 2026 in den österreichischen Kinos startet. Im Mittelpunkt steht der Bösewicht Doctor Doom, dessen düsterer Look nun auch die KFC-Produkte prägt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Herzstück der Aktion ist der sogenannte Doom Burger. Darin stecken knuspriges Hühnerfleisch nach KFC-Original-Rezept, Salat, eingelegte Gurken und Käse. Dazu kommen eine Doom-Cola-Sauce und eine rauchige grüne Mayo. Serviert wird das Ganze in einem schwarzen Sesam-Bun.

Grüne Soße und rauchige Cola-Note

Auch bei den Beilagen setzt KFC auf ungewöhnliche Geschmackskombinationen. Der Doom Cola Dip soll mit karamellisierter Süße und einer rauchigen BBQ-Note punkten. Dazu gibt es den Green Smoky Dip sowie das sogenannte Doom Dust – eine leuchtend grüne Gewürzmischung mit gerösteter Limette und Chili.

Wer es besonders ausgefallen mag, kann damit auch andere KFC-Gerichte aufpeppen. Selbst die Pommes bekommen ein Marvel-Upgrade: Die "Doomed Fries" werden mit den beiden Saucen und dem grünen Gewürzmix serviert.

Das kostet das Marvel-Menü

Preislich startet die Aktion bei 11,50 Euro für das Doom-Burger-Menü inklusive großer Pommes und 0,4-Liter-Getränk. Die Doom Burger Big Box kostet 15,60 Euro, die Doom Strips Big Box 14,50 Euro. Für die Doom Crispy Strips Bucket Box werden ebenfalls 11,50 Euro fällig. Die Doomed Fries gibt es um 4,20 Euro.

Fünf Figuren zum Sammeln – eine ist besonders selten

Nicht nur beim Essen kommen Marvel-Fans auf ihre Kosten. Wer eine Doom-Box kauft, erhält eine exklusive Sammelfigur aus einer Kollektion mit fünf unterschiedlichen Charakteren. Dabei wird Colonel Sanders im Stil bekannter Avengers-Figuren neu interpretiert.

Besonders begehrt dürfte Doctor Doom werden: Die entsprechende Figur ist laut KFC streng limitiert. Die Figuren sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Das zeitlich begrenzte Menü ist ab 26. November 2026 in allen KFC-Restaurants in Österreich erhältlich. Wer den Bösewicht lieber auf der großen Leinwand erleben will, muss sich bis zum Kinostart von "Avengers: Doomsday" am 16. Dezember gedulden.