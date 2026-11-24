i 4,50 Euro kostet ein Cappuccino in Wien im Median – damit zählt die Bundeshauptstadt zu den zehn teuersten Kaffee-Städten weltweit. Heute/Graf, iStock/Venus Kaewyoo Kaffee-Schock! Wien unter den Top 10 der teuersten Cappuccino-Städte Wien liegt beim Cappuccino weltweit auf Platz neun: 4,50 Euro kostet die Tasse. Berlin und München zahlen deutlich weniger dafür. Von Heute Life 24.11.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien gemütlich einen Cappuccino trinken möchte, muss mittlerweile ordentlich in die Tasche greifen. 4,50 Euro kostet die Tasse im Median – und damit ist die Bundeshauptstadt im internationalen Vergleich ein echt teures Kaffee-Pflaster. Das zeigt der neue Cappuccino-Index des Anbieters doXmenu. Untersucht wurden 39 Städte weltweit. Das Ergebnis dürfte so manchem Wiener Kaffeehausgast sauer aufstoßen: Wien schafft es unter die zehn teuersten Städte der Erhebung.

Wien lässt Berlin und München hinter sich

276 Wiener Lokale wurden für die Untersuchung unter die Lupe genommen. Der Medianpreis liegt bei stolzen 4,50 Euro. Damit reiht sich Wien gemeinsam mit Helsinki auf Platz neun der internationalen Rangliste ein.

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Besonders pikant ist der Vergleich mit unseren deutschen Nachbarn: In München und Hamburg kostet ein Cappuccino im Median 3,90 Euro, in Berlin sogar nur 3,80 Euro. Heißt: Wer in Wien bestellt, zahlt für denselben Kaffeegenuss deutlich mehr als in den drei deutschen Großstädten.

Auch beim kleinen Schwarzen wird es in der Bundeshauptstadt nicht gerade billiger. Ein Espresso kostet laut Index im Median 3,10 Euro. In München sind es 2,60 Euro, in Berlin und Hamburg jeweils 2,80 Euro.

Nur Zürich und Co. sind noch teurer

Ganz oben im Ranking thront Zürich. Dort kostet ein Cappuccino umgerechnet satte 6,42 Euro. Auf Platz zwei folgt Kopenhagen mit 6,02 Euro, dahinter Paris mit 5,50 Euro. Interessant: New York hingegen bleibt mit 4,48 Euro knapp unter dem Wiener Preisniveau.

Wo der Cappuccino am teuersten ist: Zürich (Schweiz): 6,42 Euro

Kopenhagen (Dänemark): 6,02 Euro

Paris (Frankreich): 5,50 Euro

Genf (Schweiz): 5,44 Euro

San Francisco (USA): 5,24 Euro

Los Angeles (USA): 4,92 Euro

London (Großbritannien): 4,74 Euro

Chicago (USA): 4,72 Euro

Wien (Österreich) & Helsinki (Finnland): 4,50 Euro

Am anderen Ende der Tabelle wird es deutlich gemütlicher für die Geldbörse: In Kapstadt und Johannesburg kostet ein Cappuccino umgerechnet gerade einmal 2,09 Euro. Das ist weniger als die Hälfte des Wiener Medianpreises. Auch Italien zeigt sich überraschend preisfreundlich: In Mailand werden 2,50 Euro fällig, in Rom drei Euro.

3.434 Preise unter der Lupe

Für den Cappuccino-Index wurden insgesamt 3.434 Preise aus öffentlich zugänglichen Speisekarten von Cafés, Restaurants und Bars ausgewertet. Die Besonderheit: Berücksichtigt wurden ausschließlich Preise, die auf den Websites der Lokale selbst veröffentlicht sind. Jeder einzelne Wert wurde anhand der Speisekarte überprüft.

Um einzelne besonders teure oder günstige Angebote nicht überzubewerten, wurde für jede Stadt der Median ermittelt. In die Rangliste schafften es nur Orte, für die mindestens 20 Lokale mit nachvollziehbaren Preisen gefunden wurden. Die Daten wurden am 2. November 2026 erhoben.