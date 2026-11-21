i "Heute"-Reporterin Giulia Stiemert testet die scharfen Dips von Rose May Alaba. Heute "Heute" testet Mäcci-Saucen Extrem scharf! Alabas neue Dips haben es in sich Scharf, schärfer, kaum auszuhalten! Gemeinsam mit McDonald's hat Sängerin Rose May Alaba drei neue Saucen auf den Markt gebracht. 21.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Schwester von Fußballstar David Alaba bringt jetzt Feuer zu McDonald's. Gemeinsam mit der Fast-Food-Kette hat Rose May Alaba drei scharfe Saucen unter dem Namen "From Rose May with Heat" kreiert. Doch wie scharf sind die neuen Dips wirklich? "Heute"-Reporterin Giulia Stiemert hat alle drei getestet.

"Heute" testet die scharfen Dips

Den Anfang macht die Creamy Sriracha Sauce. "Sie ist cremig, würzig und hat eine angenehme Chili-Schärfe", sagt Giulia. Geschmacklich überzeugt der Dip sofort. Die Schärfe ist gut auszuhalten und nicht zu aufdringlich. Perfekt für alle, die es gerne etwas würziger mögen.

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Zur Auswahl stehen drei Saucen mit unterschiedlichen Schärfegraden: Creamy Sriracha, Hot BBQ Firecracker und Ultra Spicy. Heute

Hot BBQ Firecracker bringt Feuer ins Spiel

Doch dann wird es eine Stufe schärfer. Weiter geht es mit der Hot BBQ Firecracker Sauce. Hier trifft klassischer BBQ-Geschmack auf rauchige Chipotle-Chili. Der Dip schmeckt intensiv, würzig und bringt ordentlich Feuer mit. Auch diese Sauce überzeugt im Geschmackstest.

Ultra Spicy: Hier hört der Spaß auf

Zum Schluss wird es ernst! Die dritte Sauce trägt den Namen "Ultra Spicy" – und der ist Programm. "Die dritte Sauce war mir persönlich zu viel, aber ich esse auch nicht viel scharf", gesteht Giulia. Schon der Name lässt erahnen, was kommt. Und tatsächlich: Der Dip hat es ordentlich in sich! Die Sauce ist extrem scharf und definitiv nichts für empfindliche Geschmacksnerven.

Ultra Spicy ist Giulia dann doch zu scharf

Für "Heute"-Reporterin Giulia Stiemert war die höchste Schärfestufe eindeutig zu viel. Zwar schmeckt auch dieser Dip gut, doch die extreme Schärfe ist nicht jedermanns Sache.

Das Fazit: Die drei neuen Saucen sorgen für Abwechslung und überzeugen geschmacklich. Nur bei Ultra Spicy wird es dann doch etwas zu heiß.