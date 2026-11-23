i Dunkle Flecken auf Karotten sind keine Seltenheit. iStock/matunka Genuss-Frage Karotten mit schwarzen Flecken: Essen oder wegwerfen? Schwarze Flecken auf Karotten sorgen schnell für Ekel – doch nicht immer muss das Gemüse deshalb im Müll landen. Von Heute Life 23.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du öffnest den Kühlschrank, holst eine Karotte aus dem Gemüsefach und plötzlich fällt es dir auf: Auf der orangefarbenen Schale haben sich dunkle, fast schwarze Flecken gebildet. Sieht nicht gerade appetitlich aus! Doch muss das Gemüse deshalb gleich im Müll landen? Nicht unbedingt. Entscheidend ist, was hinter den Verfärbungen steckt.

Dahinter steckt oft ein ungebetener Gast

Was zunächst wie ein harmloser Schönheitsfehler aussieht, kann auf einen Pilzbefall hindeuten. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gibt es eine Erkrankung namens Karottenlagerschwarzfäule, die dunkle Verfärbungen verursacht.

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Dieses Obst & Gemüse reift nicht in deiner Küche nach i ?

Ausgelöst wird sie durch den Pilz Thielaviopsis basicola, der vor allem bei der Lagerung zum Problem werden kann. Besonders ungünstig sind feuchte Bedingungen, wie sie etwa in geschlossenen Plastikverpackungen entstehen können. Denn wenn sich Feuchtigkeit staut, haben Pilze leichteres Spiel. Über winzige Verletzungen in der Schale können Erreger zudem ins Gemüse eindringen.

Abschneiden oder ab in den Müll?

Die gute Nachricht: Nicht jede Karotte mit einem dunklen Fleck muss sofort entsorgt werden. Sind die Verfärbungen erst kürzlich entstanden, klein und oberflächlich, kann es laut dem Lebensmittel-Forum der Verbraucherzentralen ausreichen, die betroffenen Stellen großzügig mit einem Messer oder Sparschäler zu entfernen. Voraussetzung ist, dass die Karotte ansonsten fest und unauffällig ist. Anders sieht es aus, wenn sich die schwarzen Stellen bereits großflächig ausgebreitet haben. Ist das Gemüse weich, faulig oder sichtbar verschimmelt, gehört es in den Biomüll beziehungsweise in die dafür vorgesehene Abfallentsorgung.

Auch bei bitterem oder ungewöhnlichem Geschmack sollte die Karotte nicht mehr gegessen werden. Verdächtiges Gemüse sollte allerdings nicht extra gekostet werden, um seine Genießbarkeit zu prüfen. Wichtig: Bei sichtbarem, flaumigem Schimmel reicht bloßes Abschneiden nicht aus. Solche Karotten sollten vollständig entsorgt werden.

Dieser Fehler macht Karotten schneller schlecht

Damit es gar nicht erst zu den unschönen Flecken kommt, spielt die richtige Aufbewahrung eine entscheidende Rolle. Karotten mögen es kühl und dunkel. Am besten sind sie im Gemüsefach des Kühlschranks bei Temperaturen unter fünf Grad aufgehoben.

Ein häufiger Fehler ist es, das Gemüse in einer feuchten, fest verschlossenen Plastikverpackung liegen zu lassen. Besser ist eine saubere, geeignete Aufbewahrung, bei der sich kein Kondenswasser sammelt und die Karotten trotzdem nicht austrocknen. Wer größere Mengen gekauft hat, kann die Karotten außerdem rechtzeitig einfrieren.

Darauf solltest du beim nächsten Einkauf achten

Am besten greifst du bereits im Supermarkt zu festen, unbeschädigten Karotten ohne auffällige Verfärbungen. Lose Ware lässt sich dabei besonders gut kontrollieren.