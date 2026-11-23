i Besonders gefährlich: Die Wirkung von THC-Gummibärchen kann erst Stunden nach dem Verzehr einsetzen. iStock / Nodar Chernishev Gefährlicher Trend Drogen-Gummibärchen aus dem Netz werden zum Problem Bunt, süß und voller Risiken: Im Internet werden Gummibärchen mit Rauschwirkung verkauft. Experten warnen vor gefährlichen Inhaltsstoffen. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sehen aus wie gewöhnliche Süßigkeiten, kommen in bunten Verpackungen daher und lassen sich mit wenigen Klicks bestellen. Doch manche Gummibärchen aus dem Internet haben es in sich: Statt einer harmlosen Nascherei steckt darin ein berauschender Wirkstoff.

Experten warnen vor THC-haltigen Fruchtgummis und neuartigen Cannabinoiden, deren tatsächliche Zusammensetzung für Käufer oft kaum nachvollziehbar ist. Besonders Kinder und Jugendliche könnten die Gefahr unterschätzen.

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Erst passiert nichts – dann wird es gefährlich

Das Tückische an den Drogen-Gummibärchen: Ihre Wirkung setzt oft erst deutlich verzögert ein. Manchmal dauert es mehrere Stunden, bis der Rausch spürbar wird. Wer glaubt, die Süßigkeit habe keine Wirkung, und deshalb weitere Stücke isst, riskiert eine Überdosierung. Der Rausch kann bis zu zwölf Stunden anhalten.

Mögliche Folgen sind Herzrasen, Krampfanfälle, akute Psychosen oder Bewusstlosigkeit. Ein spezielles Gegenmittel gibt es nicht.

Experten warnen vor versteckten Wirkstoffen

Wie unberechenbar Cannabisprodukte sein können, zeigen Untersuchungen der Wiener Drogenberatungsstelle checkit!: In 41 Prozent der dort im Jahr 2025 abgegebenen Cannabisproben wurden synthetische Cannabinoide nachgewiesen. Diese künstlichen Wirkstoffe sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen und können wesentlich stärker wirken als natürliches Cannabis.

Auch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) schlägt Alarm. Bei rund 100 untersuchten verdächtigen Lebensmittelproben wurde in etwa 70 Fällen THC gefunden. Ein Großteil der untersuchten psychoaktiven Produkte wurde als gesundheitsschädlich oder nicht sicher eingestuft.

"Diese Produkte in Süßigkeitenoptik erzeugen gezielt Attraktivität für Kinder und Jugendliche und senken die Risikowahrnehmung", warnt Lisa Brunner von der Sucht- und Drogenkoordination Wien gegenüber der "Kronen Zeitung".

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Geschäft wandert ins Internet

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines österreichischen Hanfshops berichtet, dass die Nachfrage nach neuen Cannabis-Alternativen schon vor Jahren stark gestiegen sei – besonders bei jungen Menschen.

Als der Wirkstoff HHC Ende 2021 auf den Markt kam, habe sich das Geschäft rasant verändert. Händler seien regelmäßig mit neuen Produkten und Proben versorgt worden. Woher die Ware stammte, sei nicht immer klar gewesen.

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Seit HHC im März 2023 in Österreich unter das Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz gestellt wurde, hat sich ein Teil des Geschäfts ins Internet verlagert. Dort werden immer neue Produkte angeboten, teilweise mit dem Versprechen eines "legalen" Rausches.

Bestellung kann strafbar sein

Doch nur weil ein Produkt online erhältlich ist, bedeutet das nicht, dass man es in Österreich legal bestellen darf. Suchtmittelrecht-Experte Arthur Machac erklärt gegenüber der "Kronen Zeitung", dass THC-haltige Süßigkeiten nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen zulässig sind. Wer verbotene THC-Produkte aus dem Ausland bestellt, riskiert strafrechtliche Konsequenzen.

Bei HHC ist die Rechtslage anders: Laut Machac ist die bloße Bestellung von HHC-Gummibärchen nach dem Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz nicht strafbar, der gewinnbringende Verkauf hingegen schon. Die Sucht- und Drogenkoordination Wien fordert deshalb strengere Kontrollen und härtere Sanktionen gegen Hersteller und Händler.