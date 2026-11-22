i Ein Spieler knackte bei Lotto fünf Richtige plus Zusatzzahl und gewann 163.359,40 Euro. Der Sechser-Jackpot bleibt offen. Lotto Lotto-Jackpot steigt Kein Sechser, aber Spieler gewinnt über 163.000 Euro Bei Lotto und Joker gab es am Sonntag keinen Jackpot-Gewinner. Für die nächste Runde warten hohe Gewinnsummen. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 20:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 22. November 2026, gab es einen Gewinn im zweiten Rang. Ein Spielteilnehmer hatte fünf Richtige und die Zusatzzahl und darf sich über 163.359,40 Euro freuen.

Einen Sechser gab es nicht. Damit bleiben 728.803,73 Euro im Jackpot für die nächste Runde. Die sechs Lotto-Gewinnzahlen lauteten 11, 16, 22, 27, 35 und 36. Die Zusatzzahl war die 42.

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Neben dem Gewinner mit fünf Richtigen und Zusatzzahl gab es 56 Fünfer, die jeweils 1.554,40 Euro einbrachten. 156 Spieler erzielten einen Vierer mit Zusatzzahl und gewannen je 164,10 Euro.

LottoPlus und Joker ebenfalls nicht geknackt

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. In der ersten Ziehung wurden die Zahlen 5, 11, 21, 27, 28 und 43 gezogen. Die Gewinnsumme des ersten Ranges wurde auf die nächstniedrigere Gewinnklasse aufgeteilt. 42 Spieler mit fünf Richtigen erhielten deshalb jeweils 3.482,10 Euro.

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In der zweiten LottoPlus-Ziehung lauteten die Zahlen 4, 6, 12, 17, 35 und 39. Auch hier gab es keinen Sechser. 40 Fünfer gewannen jeweils 3.656,20 Euro.

Die Joker-Zahl vom Sonntag lautete 662025. Auch hier gab es keinen Jackpot-Gewinner. Für die nächste Ziehung warten zusätzlich zum ersten Rang 183.988,38 Euro.

Vier Spieler gewannen jeweils 12.000 Euro, 98 weitere dürfen sich über je 1.200 Euro freuen.

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