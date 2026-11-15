i Ein Spieler knackte den Sechser und erhält 2.029.238,30 Euro. Denise Auer Solo-Sechser im Lotto Österreicher ist am Sonntagabend plötzlich Millionär Die Lotto-Ziehung am Sonntag brachte einen Millionengewinn. Ein Spieler knackte den Sechser und erhält 2.029.238,30 Euro. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 20:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lotto-Spieler darf sich am Sonntagabend über einen Millionengewinn freuen: Bei der Ziehung von Lotto 6 aus 45 am Sonntag, 15. November 2026, wurde ein Sechser erzielt. Der glückliche Gewinner erhält exakt 2.029.238,30 Euro.

Die gezogenen Zahlen lauteten 04, 05, 06, 09, 26 und 44. Die Zusatzzahl war die 24. Neben dem Sechser gab es auch einen Fünfer mit Zusatzzahl, der mit 87.725,90 Euro belohnt wird. 68 weitere Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer und erhalten jeweils 1.265,20 Euro.

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Bei LottoPlus gab es diesmal keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde deshalb jeweils auf die Gewinner des nächstniedrigeren Ranges aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung erhalten 36 Fünfer jeweils 3.967 Euro, bei der zweiten Ziehung gehen jeweils 3.859,80 Euro an 37 Fünfer.

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Auch beim Joker wurde ein Hauptgewinn erzielt: Ein Spieler hatte die richtige Zahlenkombination 758118 und bekommt 343.574,70 Euro. Weitere acht Gewinner erhalten jeweils 12.000 Euro.

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