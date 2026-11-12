i Die Warnung vor der Fake-Nachricht Screenshot Warnung vor Datenklau ID Austria – Wer Link in E-Mail klickt, tappt in Falle Achtung, Betrugsfalle! Mit gefälschten Nachrichten im Namen von ID Austria versuchen Kriminelle derzeit, an persönliche Daten zu gelangen. Von Österreich Heute 12.11.2026, 18:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vorsicht beim Blick ins E-Mail-Postfach! Mit einer neuen Betrugsmasche versuchen Cyberkriminelle derzeit, ahnungslose Österreicher in die Falle zu locken. Wie die Aufklärungsplattform "Mimikama" warnt, kursieren täuschend echt wirkende Nachrichten im Namen von ID Austria. Wer auf den darin enthaltenen Link klickt, riskiert, seine persönlichen Daten an Betrüger zu verlieren.

Die Masche: Unter dem Betreff "Wichtige Information zu Ihrer ID Austria" werden Empfänger aufgefordert, im Rahmen einer angeblichen "regelmäßigen Systemaktualisierung" ihre hinterlegten Profildaten zu überprüfen. Ein Button mit der Aufschrift "Jetzt Daten überprüfen" soll die Opfer auf eine gefälschte Internetseite locken, auf der persönliche Daten und möglicherweise auch Zugangsdaten abgegriffen werden.

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Daran erkennt man den Betrug

Doch die vermeintlich offizielle Nachricht hat gleich mehrere Schönheitsfehler: Statt einer persönlichen Anrede heißt es lediglich "Sehr geehrte(r) Bürger(in)". Auch die dubiose Absenderadresse "[email protected]" entlarvt den Schwindel.

Mimikama warnt: Die Nachricht gibt sich als Mitteilung von ID Austria aus und fordert dich zur Überprüfung deiner Profildaten auf. Ziel ist es offenbar, dich auf eine gefälschte Seite zu locken und an deine Daten zu kommen. Nach einem Klick würdest du vermutlich auf eine Phishing-Seite weitergeleitet, die ein Login oder persönliche Angaben abfragt.

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Experten raten, keine Links anzuklicken und keine persönlichen Daten preiszugeben. Wer seine ID Austria überprüfen möchte, sollte ausschließlich die offizielle Website oder App verwenden.