i Dem Polizisten wurde eine Geldstrafe aufgebrummt. iStock 8.000 Euro Strafe! Polizist trank 1,5 Liter Wein, beschimpfte seine Ex Ein Polizist fuhr betrunken zur Ex, beschimpfte sie vor Kollegen übel und verursachte außerdem einen Autounfall. Jetzt muss er 8.000 Euro zahlen. Von Christian Tomsits 10.11.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Verfehlung eines österreichischen Polizisten. Am 9. September 2025 wollte der 63-jährige Beamte mit einem Hang zur Flasche bei seiner Ex-Freundin persönliche Gegenstände – darunter eine Kreissäge – abholen. Weil sie ihn telefonisch und auf WhatsApp blockiert hatte, fuhr er zu ihr nach Hause und wartete auf der Terrasse auf sie.

Dabei trank er nach eigenen Angaben 1,5 Liter Wein. Als schließlich die Freundin samt seinen Berufskollegen auftauchte, beschimpfte er die Ex vor deren Augen mit übel. Doch das war nicht alles: Bereits zuvor hatte der Mann auf einem Parkplatz einen Unfall mit Sachschaden verursacht und dem Unfallgegner einen falschen Namen genannt.

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Den Pkw lenkte er außerdem mit rund 1,68 Promille durch die Straßen, wurde aufgehalten. Vor der Bundesdisziplinarbehörde zeigte er sich nun kürzlich äußerst reumütig: "So sollte sich ein Polizist nicht verhalten", brummte er in der Verhandlung. Während seiner Suspendierung habe er eine zehnwöchige Alkoholtherapie absolviert, sei jetzt trocken.

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Die Behörde verhängte dennoch eine Geldstrafe von 8.000 Euro, dazu kommen 500 Euro Verfahrenskosten. Der Polizist darf die Strafe in zwölf Monatsraten abstottern. Seinen Job darf er die letzten eineinhalb Jahre bis zur Pension behalten – vermutlich wird er die Zeit im Innendienst absitzen. Die Suspendierung wurde jedenfalls aufgehoben.