i Tobias Moretti warnt vor fiesem Betrug – eine unbelehrbare blockierte den echten Schauspieler daraufhin. IMAGO/Michel Kaers "Von Betrugsopfer blockiert" Wie im Krimi – echter Moretti warnt vor falschem Star Dreister Betrug mit dem Namen von Schauspiel-Star Tobias Moretti. Eine Frau verlor 1.800 Euro an einen Betrüger. Dennoch glaubt sie weiterhin an ihn. Von Christian Tomsits 15.11.2026, 18:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Masche ist nicht neu, doch jetzt wird es besonders dreist: Liebes-Gauner treiben erneut mit dem Namen von Schauspiel-Star Tobias Moretti (67) ihr Unwesen. Eine Frau verlor bereits 1.800 Euro an einen falschen Moretti – und glaubt offenbar immer noch, mit dem echten Schauspieler zu schreiben.

Wie die offizielle Fanseite des Tiroler Publikumslieblings auf Facebook warnt, wurde der echte Star auf eine Frau aufmerksam gemacht, die über WhatsApp mit dem vermeintlichen Moretti in Kontakt stand. Der Betrüger schrieb ihr auf Französisch von einer französischen Nummer aus, behauptete, geschieden zu sein und dringend Geld zu brauchen. Die gutgläubige Verehrerin überwies daraufhin 1.800 Euro.

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Opfer glaubt weiter an falschen Moretti

Besonders bitter: Obwohl der echte Moretti das Betrugsopfer über den gemeinen Schwindel aufklärte und ihr zu einer Anzeige riet, blieb diese mit dem fiesen Betrüger in Kontakt – und blockierte stattdessen den echten Moretti, weil der falsche weiterhin behauptete, der echte Schauspieler zu sein.

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Bereits vor einigen Jahren hatten Betrüger mit Fake-Profilen wie "Tobias Moretti_Myfans&I" oder "tobias moretti pvt" weibliche Fans angeschrieben und um Spenden gebeten. Wie damals die "Tiroler Tageszeitung" berichtete, war Moretti selbst gar nicht auf Facebook aktiv. Nun warnt seine Fanseite erneut eindringlich: Der Schauspieler kontaktiere grundsätzlich niemanden über WhatsApp, Messenger oder Instagram. Und wer dennoch Nachrichten bekommt, sollte keinesfalls Geld überweisen.