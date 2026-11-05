i Matthew Maurice (26) ist jetzt steinreich – dank eines Fisches! Northern Territory Government Mega-Gewinn für Angler 26-Jähriger fängt Fisch und ist plötzlich Millionär Ein Angelausflug machte Matthew Maurice (26) in Australien zum Millionen-Gewinner. Ein 80 Zentimeter langer Fisch brachte ihm ein Vermögen ein. Von André Wilding 05.11.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gewöhnlicher Abend am Wasser endete für Matthew Maurice (26) mit Freudentränen und einem unglaublichen Gewinn. Der Australier zog einen Fisch aus dem Wasser, der ihm eine Million australische Dollar (rund 623.000 Euro) einbrachte. Dabei hatte er ursprünglich nur ein paar entspannte Stunden mit seinem jüngeren Bruder verbringen wollen.

Rote Markierung

Nach dem Fußballtraining waren die beiden Brüder zum Angeln aufgebrochen. Am Corroboree Billabong, einem beliebten Angelrevier östlich der australischen Stadt Darwin, ging dem 26-Jährigen schließlich ein rund 80 Zentimeter langer Barramundi an die Angel.

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Der kräftige Raubfisch sprang während des Kampfes sogar aus dem Wasser. Erst als Maurice im Dunkeln seine Stirnlampe einschaltete, bemerkte er eine Besonderheit an seinem Fang.

"Ich habe den Fisch gehakt und als Erstes meine Stirnlampe eingeschaltet. Was mir sofort auffiel, war ein großer silberner Körper und eine große rote Markierung", erklärte er gegenüber australischen Medien.

Damit war klar: Der Barramundi gehörte zu einem Gewinnspiel, bei dem markierte Fische in verschiedenen Gewässern ausgesetzt werden.

Nur ein einziger Fisch war eine Million wert

Bei der Aktion "Million Dollar Fish" können Angler mit etwas Glück hohe Geldpreise gewinnen. Zum Start der zwölften Saison am 1. Oktober wurden insgesamt 101 markierte Barramundis ausgesetzt.

100 davon waren jeweils 10.000 australische Dollar wert. Nur ein einziger Fisch war mit dem Hauptgewinn von einer Million Dollar versehen.

Vier der kleineren Gewinnfische waren bereits gefangen worden. Maurice erwischte ausgerechnet den Millionen-Barramundi. Er ist damit erst der zweite Hauptgewinner in der zwölfjährigen Geschichte des Wettbewerbs.

Dass er einen Preisfisch an Land gezogen hatte, erkannte der 26-Jährige sofort. Wie hoch der Gewinn tatsächlich ausfallen würde, wusste er zunächst aber noch nicht.

"Es waren ungefähr zwei Minuten absolute Panik", erinnerte sich der Australier an den aufregenden Moment.

Regierungschefin überbrachte Millionen-Nachricht

Die endgültige Bestätigung erhielt Maurice persönlich von Lia Finocchiaro, der Regierungschefin des Northern Territory: "Ich werde dir die beste Nachricht deines Lebens überbringen", kündigte sie an.

Als der junge Angler erfuhr, dass sein Fang tatsächlich eine Million australische Dollar wert war, konnte er seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. Er brach in Tränen aus und umarmte die Politikerin.

Anschließend griff er zum Telefon und verständigte seine Mutter. "Mum, ich habe den Millionen-Dollar-Barramundi gefangen! Ich bin Millionär!", jubelte der 26-Jährige.

Das hat er jetzt mit dem Geld vor

Für den frischgebackenen Millionengewinner steht bereits fest, wofür er das Geld verwenden möchte. Maurice plant, sich ein Haus zu kaufen und offene Rechnungen zu begleichen. Danach will er sich auch "ein bisschen" etwas gönnen.

Die Bilder des Tages i ?

Ob der Australier seinen außergewöhnlich wertvollen Fang später tatsächlich gegessen hat, ist nicht bekannt. Barramundis gelten jedenfalls als begehrte Speisefische. Ihr weißes Fleisch zeichnet sich durch einen milden, buttrigen Geschmack aus.

Für Maurice dürfte dieser Fisch aber vor allem wegen seines außergewöhnlichen Werts unvergesslich bleiben.