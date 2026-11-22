i Ärzte verdienen mehr, arbeiten kürzer – das kritisiert der Rechnungshof. iStock Rechnungshof schlägt Alarm Weniger Patienten, aber Spitalskosten explodieren Österreichs Spitäler werden immer teurer, obwohl die Zahl der stationären Aufenthalte sinkt. Der Rechnungshof zeigt jetzt alarmierende Zahlen. Von Österreich Heute 22.11.2026, 07:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weniger Patienten im Spital, aber immer höhere Kosten! Ein aktueller Bericht des Rechnungshofs zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung im österreichischen Gesundheitssystem.

Die Zahlen haben es in sich: Zwischen 2014 und 2024 sank die Zahl der stationären Aufenthalte österreichweit um 22 Prozent. Im selben Zeitraum stiegen die Kosten der Krankenanstalten aber um satte 71 Prozent.

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71 Prozent mehr Kosten in nur zehn Jahren

Der Rechnungshof sieht angesichts des Personalmangels und der steigenden Ausgaben dringenden Handlungsbedarf. Die vorhandenen Mittel müssten effizienter eingesetzt werden.

Denn Österreich gibt auch im EU-Vergleich viel öffentliches Geld für die Gesundheitsversorgung aus. Gleichzeitig stehen die Spitäler vor großen Herausforderungen: Personal ist knapp, die Kosten steigen und kleinere Krankenhäuser haben zunehmend Schwierigkeiten, offene Arztstellen nachzubesetzen.

Besonders deutlich zeigt sich die Problematik in Niederösterreich. Dort untersuchten die Prüfer die Entwicklung der Spitalslandschaft genauer.

Höhere Gehälter treiben Kosten nach oben

Ein Grund für die steigenden Ausgaben ist der Wettbewerb um Ärzte. Um ausreichend Personal zu bekommen, haben Bundesländer wie Niederösterreich neue Gehaltsmodelle eingeführt.

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"Die Länder tragen diesen Wettbewerb auch über Gehaltserhöhungen aus, was zum Anstieg der Gesamtkosten von Krankenanstalten führt", kritisiert der Rechnungshof. Die Prüfer empfehlen deshalb ein österreichweit abgestimmtes Vorgehen bei den Gehältern.

Immer mehr Ärzte arbeiten Teilzeit

Auffällig ist auch die Entwicklung bei der Arbeitszeit. In Niederösterreich stieg die Teilzeitquote unter den Ärzten zwischen 2019 und 2024 von 26 auf 32 Prozent.

Zudem meldeten rund zwei Drittel der Ärzte zwischen 51 und 60 Jahren eine Nebenbeschäftigung. Der Rechnungshof empfiehlt, bei Teilzeitanträgen ohne gesetzlichen Rechtsanspruch künftig genauer zu prüfen, ob wichtige dienstliche Interessen dagegensprechen.

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Rechnungshof fordert Veränderungen

In Niederösterreich soll der Gesundheitsplan 2040+ die Spitalslandschaft in den kommenden Jahren schrittweise verändern. Der Rechnungshof bewertet diesen Beschluss grundsätzlich positiv.

Ein solcher Strukturwandel sei notwendig, um Personal und finanzielle Mittel effizienter einzusetzen.

Auch die Finanzierung von Patienten, die in einem anderen Bundesland behandelt werden, bleibt ein Problem. So entfielen zwischen 2018 und 2024 jährlich durchschnittlich 70.524 stationäre Aufenthalte in Wiener Spitälern auf Menschen mit Wohnsitz in Niederösterreich.

Eine österreichweit einheitliche Lösung für den finanziellen Ausgleich fehlt weiterhin.

Die zentrale Erkenntnis des Rechnungshofs bleibt damit deutlich: Österreichs Spitäler verzeichnen weniger stationäre Aufenthalte als vor zehn Jahren, kosten aber erheblich mehr Geld.