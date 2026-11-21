i Juristin Kristina Venturini beschreibt die Details, bei denen Frau misstrauisch werden soll. APA-Images / VGN Medien Holding / Deak Marcus E., iStock Warnsignale beim Partner Star-Anwältin verrät: So fliegen Affären der Männer auf Scheidungsanwältin Kristina Venturini verrät im Podcast "Petra Führich Talks", welche Veränderungen bei einem Mann auf eine Affäre hindeuten könnten. Von Österreich Heute 21.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Plötzlich geht er wieder sporteln, oder kleidet sich neu ein. Was nach einer harmlosen Veränderung klingt, lässt bei der Wiener Scheidungsanwältin Kristina Venturini die Alarmglocken schrillen.

Im Podcast "Petra Führich Talks" spricht die Juristin darüber, welche Verhaltensweisen bei Männern auf eine mögliche Affäre hindeuten können. Dabei nimmt sie sich kein Blatt vor den Mund.

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Neue Jeans und Schuhe – Vorsicht!

Gastgeberin Petra Führich bringt ein mögliches Warnsignal auf den Punkt: "Also wenn einer anfängt, plötzlich joggen zu gehen oder ins Fitnesscenter, ist das schon ein Alarmsignal."

Ein völlig neues Outfit macht Anwältin Venturini auf jeden Fall misstrauisch: "Männer vergessen dann oft, dass es Hemden gibt und tragen ein Rundkragenleiberl." Plötzlich würden auch ganz andere Schuhe getragen: "Schuhe, wie die der Kinder, werden dann im Internet bestellt und plötzlich werden Jeans getragen. Da werde ich schon als Frau sehr vorsichtig", sagt Venturini.

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"Ich muss mich finden" – Vorsicht bei diesem Satz

Noch hellhöriger wird die Scheidungsanwältin allerdings bei bestimmten Aussagen, mit denen sich Männer plötzlich von ihrer Partnerin distanzieren.

Etwa dann, wenn der Mann erklärt, er brauche Zeit zum Nachdenken: "Wenn Männer sagen, sie müssen sich selber finden. Achtung, das heißt, übersetzt, ich habe jemanden gefunden", warnt die renommierte Anwältin im Gespräch mit Petra Führich.

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Selbst ein angeblicher Burnout macht sie hellhörig

Manche Männer, so die Scheidungsanwältin weiter, würden ihren Rückzug mit psychischen Problemen erklären, obwohl etwas ganz anderes dahinterstecke. "Sie geben vor, sie rutschen in einen Burnout, doch in Wahrheit sind sie in einer Midlife-Crisis und haben jemanden kennengelernt", erzählt Venturini.

Anwältin würde Detektiv engagieren

Doch was tun, wenn der eigene Mann plötzlich neue Kleidung trägt, ständig unterwegs ist und sich immer mehr zurückzieht? Venturini würde jedenfalls nicht lange abwarten. Wenn sie ihren Partner noch lieben würde, wäre für sie zunächst ein klärendes Gespräch angesagt.

Bleiben die Zweifel bestehen, bringt die erfahrene Juristin professionelle Hilfe ins Spiel: "Da muss man dann wahrscheinlich schon mal den Peilsender aktivieren oder einen Detektiv."