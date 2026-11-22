i Forensischer Psychiater Reinhard Haller erklärt, wie das Netzwerk "The COM" Kinder und Jugendliche manipuliert. Privat, Denise Auer, iStock Gewalt-Gruppe "The COM" Zum Töten überredet – Netzwerk macht Kinder zu Killer Immer öfter werden Kinder online für schwere Straftaten rekrutiert. Ein Experte erklärt in "Heute", wie Täter ihre jungen Opfer gefügig machen. Von Österreich Heute 22.11.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ablauf könnte aus einem Hollywoodfilm stammen, ist aber längst Realität: Teenager schließen sich online Chatgruppe an. Dort werden sie überredet, brutalste Akte durchzuführen. Und: Sie schrecken nicht einmal vor einem Mord zurück.

Das mysteriöse, internationale Gewaltnetzwerk "The COM" hat Österreich erreicht. Kinder und Jugendliche werden von Fremden – oft auch Minderjährigen oder jungen Erwachsenen – online rekrutiert und so manipuliert, dass sie Straftaten begehen.

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Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe untersuchte 300 Fälle in Österreich, 115 davon wiesen Verbindungen zu "The COM" auf. In 20 Fällen war der Zusammenhang sogar "beweisfest".

Schockierendes Beispiel: "The COM" soll auch in Zusammenhang mit der 14-jährigen Friedhofsmörderin in Wien stehen. Das Mädchen wählte im Februar eine zufällig ausgewählte Frau aus, die gerade am Friedhof war, griff sie von hinten an und stach 80 (!) Mal mit dem Messer auf sie ein – das 64-jährige Zufallsopfer noch am Tatort.

Durch Bindung um den Finger gewickelt

Wie werden Kinder zu Killer? "Heute" hat mit Reinhard Haller, dem renommierten forensischen Psychiater, gesprochen. Entscheidend sei eine Art fiktive Bindung, die die Hintermänner von "The COM" mit den Minderjährigen eingehen. Fiktiv, weil sie sich nicht im realen Leben kennen. "Daher kann man sich mit Fantasie ausgestalten, wer das sein könnte. Für viele ist es eine starke, mächtige Person, die sie fürchten oder vor der sie Respekt haben", sagt Haller.

Durch diese "Beziehung" werden die Minderjährigen empfänglicher für die vorgeschlagenen Gewaltfantasien. "Einige hinterfragen das vielleicht auch, aber es spielt keine Rolle, denn das ist ein emotionales Problem und kein kognitives", sagt Haller. Die Betroffenen wüssten, dass das Verhalten problematisch sei, "aber auf der Gefühlsebene ist das anders und eine Bindung spielt sich immer auf der Gefühlsebene ab."

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Ziel sind "orientierungslose" Kinder

Das wirke aber freilich nicht bei allen gleich stark. Gerade Jüngere hätten aber eine größere "Probierlust, Grenzen zu überschreiten". "The COM" ziele auf leicht beeinflussbare Kinder, die "orientierungslos" sind und wenig Rückhalt aus der Familie haben. Daher spiele Erziehung eine wichtige Rolle.

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"Kinder müssen wieder viel mehr reale und emotionale Kontakte haben", sagt Haller. Eltern sollten daher darauf achten, dass die Teenager nicht allzu sehr vom Internet abhängig werden. Erwachsene müssten achtsam sein, um Anzeichen früh genug zu erkennen.