i Immer mehr Schüler in Wien erhalten Sonderregelungen bei Prüfungen. istock Wirbel um Atteste "Anzahl explodiert" – Direktor rechnet mit Eltern ab Immer mehr Schüler in Wien erhalten Sonderregelungen bei Prüfungen. Direktoren warnen nun vor möglichem Missbrauch durch gezielt eingeholte Diagnosen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An Wiener Schulen wächst die Sorge um den Umgang mit Lernschwächen. Immer mehr Kinder erhalten bei Prüfungen Sonderregelungen. Direktoren befürchten nun, dass manche Eltern gezielt Diagnosen einholen, um ihren Kindern Vorteile zu verschaffen, berichtet der "Kurier".

Bei ADHS, Autismus oder einer Rechen- beziehungsweise Lese-Rechtschreibschwäche können Schüler einen sogenannten Nachteilsausgleich bekommen. Dieser ermöglicht beispielsweise längere Prüfungszeiten oder zusätzliche Hilfsmittel.

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Wie häufig solche Diagnosen mittlerweile sind, zeigen zwei Wiener Schulen. An der Modularen Mittelschule Aspern waren im Vorjahr 35 Prozent der Schüler betroffen, heuer sind es 24 Prozent. Am ORG Anton-Krieger-Gasse liegt der Anteil bei 10 bis 15 Prozent. Bei der vergangenen Matura waren dort fünf zusätzliche Räume notwendig.

Direktor übt scharfe Kritik

"Die Anzahl der Befunde explodiert", sagt ORG-Direktor Michel Fleck. Er kritisiert, dass manche Eltern gezielt Befunde organisieren und anschließend bestimmte Erleichterungen verlangen. Besonders Familien mit mehr Geld und besseren Kontakten könnten davon profitieren, während andere Kinder trotz tatsächlicher Schwierigkeiten leer ausgehen.

Auch Doris Pfingstner, Direktorin der Mittelschule Aspern, spricht von einem "Massenphänomen". Zwar würden Lernschwächen heute häufiger erkannt, die vielen Sonderregelungen bedeuteten für Schulen aber einen erheblichen Verwaltungsaufwand.

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Bildungsdirektion nimmt Stellung

Rupert Corazza von der Bildungsdirektion Wien bestätigt den Anstieg. Er weist jedoch darauf hin, dass nur Diagnosen von klinischen Psychologen oder Ärzten anerkannt werden, die den entsprechenden medizinischen Vorgaben entsprechen. "Diese Berufsgruppe agiert nicht beliebig und schenkt keine Diagnosen her."

Die Verantwortlichen sind sich einig, dass betroffene Kinder Unterstützung brauchen. Gleichzeitig warnen Direktoren davor, dass die Maßnahmen ausgenutzt werden könnten. Dem Bildungsministerium sind laut "Kurier" keine Fälle von gekauften Diagnosen bekannt.